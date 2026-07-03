Israel ha asesinado a cientos de niños en Cisjordania sin rendir cuentas: informe

La historia de Ayman al Haymuni terminó en cuestión de segundos. El niño palestino, de apenas 12 años, había salido junto a su hermano menor durante una visita familiar en Hebrón, al sur de Cisjordania. Al encontrarse con una redada del ejército israelí, ambos decidieron regresar. Sin embargo, antes de lograrlo, los soldados abrieron fuego. Herido de gravedad, Ayman alcanzó a pronunciar sus últimas palabras a su madre: “Mamá, los soldados me dispararon”.

Su caso forma parte de un nuevo informe de la organización israelí de derechos humanos B’Tselem, que documenta un fuerte incremento en la muerte de menores palestinos en Cisjordania desde el inicio de la ofensiva israelí tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

La investigación sostiene que estas muertes no corresponden a hechos aislados, sino a un patrón sostenido de uso creciente de fuerza letal por parte del ejército israelí.

Niños palestinos asesinados sistematicamente por Israel

De acuerdo con el reporte, 236 menores palestinos han muerto a manos del ejército israelí en Cisjordania desde octubre de 2023, además de otros cinco asesinados por colonos israelíes. Solo durante 2025, la organización registró 54 niños fallecidos por disparos de militares israelíes.

Las cifras reflejan una escalada que, según B’Tselem, incluso supera la registrada durante la segunda Intifada, entre los años 2000 y 2005, cuando murieron 251 menores palestinos en Cisjordania durante un conflicto que se extendió por cinco años. En contraste, el actual periodo abarca menos de tres años.

El informe también señala que entre febrero de 2005 y finales de 2021 las fuerzas israelíes mataron a 194 menores palestinos en Cisjordania, un número inferior al contabilizado desde octubre de 2023.

La organización atribuye el incremento a una modificación en las reglas de enfrentamiento implementadas desde finales de 2021, las cuales habrían flexibilizado el uso de armas letales durante operaciones militares.

Según el documento, actualmente lanzar piedras contra soldados israelíes puede ser considerado motivo suficiente para abrir fuego, incluso contra personas que intentan huir y que ya no representan una amenaza inmediata.

B’Tselem sostiene que esta política ha permitido un uso más amplio de la fuerza durante redadas militares, operativos de detención y controles en distintas localidades de Cisjordania.

Entre los casos documentados aparece también el de los primos Rida y Hamzah Bsharat, de ocho y diez años, quienes murieron durante una redada en la aldea de Al Aqaba cuando un misil impactó cerca del lugar donde jugaban. El ejército israelí aseguró posteriormente que la aeronave había identificado a personas colocando explosivos, una versión que la organización afirma no pudo corroborar durante su investigación.

El informe también menciona la muerte de un bebé de siete meses alcanzado por disparos contra el vehículo en el que viajaba junto a sus padres, además de otros menores fallecidos durante operativos militares desarrollados en distintas ciudades cisjordanas.

Por su parte, el ejército israelí sostiene que no ataca deliberadamente a civiles que no participan en hostilidades y afirma que cualquier denuncia relacionada con víctimas civiles es sometida a investigación por las autoridades competentes.

Invasión israelí destruye infancias

Otro de los casos incluidos en la investigación es el de Mohammad al-Halaq, un niño de nueve años que murió el 16 de octubre de 2025 tras recibir un disparo mientras jugaba al fútbol en el patio de una escuela en la localidad palestina de ar-Rihiya, al sur de Hebrón.

Horas antes había recibido una mochila con el logotipo de Unicef, un regalo que lo llenó de entusiasmo. Después de comer salió nuevamente de casa para jugar con otros niños, sin imaginar que ese sería su último día.

Según la reconstrucción realizada por B’Tselem, dos vehículos militares israelíes llegaron a las inmediaciones de la escuela. Mientras algunos adolescentes lanzaban piedras desde otro punto, varios niños comenzaron a correr. En ese momento, Mohammad recibió un disparo que le provocó heridas mortales.