Irán decreta tres días feriados por funeral de Alí Jamenei

El gobierno iraní anunció este martes que se decretarán tres días feriados en la capital para la realización del funeral del ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de la República Islámica durante casi 37 años, fallecido tras un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel.

El homenaje nacional se llevará a cabo en Teherán del 4 al 6 de julio, fechas en las que la ciudad permanecerá “completamente cerrada”, según informó en televisión Hasán Hasanzadeh, miembro de la organización del acto. Posteriormente, el 9 de julio, Jamenei será inhumado en la ciudad santa de Mashhad, en el noreste del país, de donde era originario.

Una república intacta tras la guerra

La muerte de Jamenei marcó el inicio de la ofensiva militar contra Irán, presentada por Washington como un catalizador para el colapso del régimen clerical. Sin embargo, meses de combates no lograron derrocar a la república islámica, que salió intacta de la guerra, mientras que la oposición quedó debilitada y más fragmentada que nunca.

El presidente estadounidense Donald Trump había asegurado que la campaña militar abriría el camino para un levantamiento popular. Incluso prometió apoyo a las protestas que alcanzaron su punto álgido en enero, consideradas el mayor desafío en años para las autoridades iraníes.

Oposición dividida y represión interna

Los movimientos opositores en el exilio intentaron posicionarse como alternativas al sistema gobernante tras el asesinato de Jamenei, pero las divisiones internas se intensificaron. El hijo del último sah, Reza Pahlavi, no logró consolidarse como figura de unidad, mientras que dentro de Irán destacados disidentes, como la Nobel de la Paz Narges Mohammadi, continúan bajo fuerte presión de las autoridades.

Las protestas nacionales, motivadas por la crisis económica, terminaron en una represión violenta que, según grupos de derechos humanos, dejó miles de muertos. La esperanza de una intervención extranjera se desvaneció cuando el régimen no solo resistió, sino que reforzó sus medidas de seguridad, impuso un bloqueo de internet y profundizó las dificultades económicas derivadas de la guerra.