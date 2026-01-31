Irán advierte que su ejército está "en alerta máxima" ante armada estadunidense

Irán avisó este sábado a Estados Unidos e Israel de que sus fuerzas están en "alerta máxima" tras el despliegue de buques de guerra norteamericanos en el Golfo, pero ve "avances" de cara a negociaciones con Estados Unidos.

El presidente estadunidense Donald Trump ha blandido la amenaza de un ataque militar desde la represión brutal de una ola de protestas iraníes antirrégimen, que según varias oenegés ha dejado miles de muertos.

El jefe del ejército de Irán, Amir Hatami, adoptó un tono marcial.

Si el enemigo comete un error, sin duda pondrá en riesgo su propia seguridad, la seguridad de la región, y la seguridad del régimen sionista", declaró Hatami, según la agencia oficial de noticias IRNA.

Y agregó que las fuerzas armadas de Irán están "plenamente preparadas" y "en estado de alerta máxima".

También insistió en que la tecnología nuclear de la república islámica "no se puede eliminar", en respuesta a las presiones de Trump, que exige a Irán negociar un acuerdo sobre su programa atómico si quiere librarse de un ataque.

Estados Unidos ha enviado a Oriente Medio una fuerza naval de ataque, liderada por el portaviones "USS Abraham Lincoln".

El despliegue hace temer una confrontación directa con Irán, que ha avisado reiteradamente de que en ese caso responderá disparando misiles a las bases norteamericanas en Oriente Medio, y atacando a sus aliados, en particular Israel.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, dijo el sábado durante un diálogo telefónico con su homólogo de Egipto, Abdel Fattah al Sisi, que una guerra no beneficiará a ninguna de las partes.

Irán "nunca ha buscado ni busca de modo alguno la guerra, y está firmemente convencida de que una guerra no beneficiaría ni a Irán, ni a Estados Unidos, ni a la región", afirmó Pezeshkian según informó la presidencia iraní.

El viernes, Trump aseveró que Teherán quiere "llegar a un acuerdo" para evitar una intervención militar.

El canciller iraní, Abás Araqchi, dijo que su país está dispuesto a negociar sobre su programa atómico "en pie de igualdad", no bajo amenaza, y matizó que "nunca" accederá a negociar sobre sus capacidades en materia de misiles y defensa.

El secretario de la máxima instancia de seguridad de Irán, Alí Larijani, se mostró moderadamente optimista.

Al contrario de [lo que dice] la propaganda de guerra artificialmente creada por los medios, la puesta en marcha de un marco de negociación avanza", escribió este sábado en X tras reunirse el viernes en Moscú con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Incidentes

Estados Unidos, Israel y varias potencias occidentales aseguran que el programa nuclear iraní tiene el objetivo de alcanzar la bomba atómica, cosa que Teherán niega.

En medio de crecientes tensiones, las autoridades iraníes se apresuraron a negar que varios incidentes ocurridos el sábado estuvieran relacionados con algún ataque o sabotaje.

Durante horas se ignoró qué causó una explosión en un edificio residencial en la ciudad portuaria del sur de Irán, Bandar Abbás. Finalmente los bomberos locales afirmaron que se debió a una fuga de gas.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) negó que los edificios de sus fuerzas navales en la provincia fueran blanco de un ataque, según la agencia de noticias Fars.

Además, las redes sociales se hicieron eco del rumor de que el jefe de las fuerzas navales de los Guardianes de la Revolución había sido asesinado. La agencia Tasnim lo atribuyó a "una operación psicológica" llevada a cabo por "corrientes anti-Irán".

La televisión pública también salió al paso para afirmar que una humareda que se formó en Parand, en las afueras de la capital, Teherán, fue "causada por un pequeño incendio".

Washington ya atacó tres plantas nucleares iraníes el 22 de junio, como parte de una guerra de 12 días entre Israel e Irán.

Los ataques israelíes apuntaron por entonces a numerosos objetivos militares, y mataron a altos mandos de las fuerzas iraníes y a científicos del programa atómico.

Maniobras iraníes

El viernes, el mando central estadounidense (CENTCOM) dijo que los Guardianes de la Revolución iraníes, el ejército ideológico del régimen, efectuarán "un ejercicio naval de dos días con fuego real" en el estrecho de Ormuz, un punto muy delicado por el que transita el gas licuado y el petróleo procedente del Golfo.

En un comunicado, el CENTCOM aconsejó a los Guardianes que se abstengan de "cualquier comportamiento poco seguro y poco profesional cerca de fuerzas norteamericanas".

Estados Unidos catalogó a los Guardianes como organización terrorista en 2019, bajo el primer mandato de Trump.

Una iniciativa que la Unión Europea secundó este jueves, y a la que Irán prometió una respuesta.

Con información de AFP.