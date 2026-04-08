Irán acusa a Israel de incumplir la tregua en una conversación con Pakistán

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, señaló que Israel ha cometido “violaciones del alto el fuego” durante una llamada con Pakistán, país que actúa como mediador en la frágil tregua entre Estados Unidos e Irán, según un comunicado oficial.

Durante la conversación con el comandante de las Fuerzas Armadas paquistaníes, Asim Munir, Araqchi denunció las acciones del “régimen sionista” en territorio iraní y libanés, subrayando que estas infringen los términos del alto el fuego vigente.

Irán derriba un dron israelí Hermes en el sur del país

Las fuerzas armadas iraníes informaron este miércoles que derribaron un dron de fabricación israelí modelo Hermes 900 que sobrevolaba la localidad de Lar, en la provincia de Fars. El hecho fue confirmado por la televisión pública Irib, que citó un comunicado oficial de los Guardianes de la Revolución.

Según el reporte, el aparato fue interceptado y destruido por el moderno sistema de defensa aeroespacial iraní, lo que demuestra la capacidad de respuesta de Teherán frente a incursiones consideradas hostiles. El comunicado enfatizó que la entrada de cualquier aeronave vinculada a Estados Unidos o Israel en el espacio aéreo iraní, incluso sin realizar operaciones militares, constituye una violación del alto el fuego vigente.

La advertencia añade que tales acciones recibirán una respuesta firme, reflejando la postura de Irán de mantener una defensa activa en medio de un escenario regional marcado por tensiones y un frágil acuerdo de tregua.

Estados Unidos amenaza con tomar el uranio de Irán

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, lanzó una advertencia directa a Irán al señalar que el país deberá renunciar a su reserva de uranio altamente enriquecido o Estados Unidos lo “tomará”, sin precisar los mecanismos que se utilizarían para llevar a cabo dicha acción.

Hegseth aseguró que Washington mantiene bajo vigilancia las reservas nucleares iraníes y sugirió que podría repetirse un bombardeo similar al realizado en junio del año pasado contra instalaciones sospechosas de albergar actividades nucleares.

“Lo estamos vigilando. Sabemos lo que tienen, y ellos lo entregarán, y nosotros lo obtendremos y lo tomaremos. Si tenemos que hacerlo, podemos hacerlo por cualquier medio necesario”, declaró el funcionario, dejando abierta la posibilidad de una intervención militar.

Estados Unidos e Irán mantienen una frágil tregua en el Golfo

Este miércoles, Estados Unidos e Irán comenzaron una tregua de dos semanas que busca garantizar la reapertura total del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el comercio energético mundial. Sin embargo, pocas horas después del anuncio, los ataques en la región del Golfo continuaban, poniendo en duda la estabilidad del alto el fuego.

Dos buques lograron cruzar el estrecho, lo que representa un primer paso hacia la normalización del tránsito marítimo. Aun así, la desconfianza entre ambas partes sigue siendo evidente. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, advirtió que el alto el fuego es “frágil”, mientras que los Guardianes de la Revolución iraníes aseguraron que mantienen “el dedo en el gatillo” y que no confían en las promesas de Washington.

Kuwait denunció haber sido blanco de una “intensa oleada de ataques” iraníes en las últimas horas, que afectaron instalaciones petroleras, centrales eléctricas y plantas desalinizadoras, según reportó su ejército.

El estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del petróleo mundial, se ha convertido en el epicentro de la disputa. Su bloqueo ha generado una crisis energética global y cualquier intento de reapertura está condicionado por la desconfianza mutua y la amenaza de nuevas ofensivas militares.

Con información de AFP.