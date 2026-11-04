JD Vance atribuye la derrota republicana en las elecciones intermedias a la guerra de EU con Irán

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, atribuyó la derrota del Partido Republicano en las elecciones de mitad de período a la guerra con Irán y reconoció que el conflicto provocó el descontento de una parte de los votantes que respaldaron a Donald Trump en 2024 y que ahora apoyaron a los demócratas.

“La razón por la que perdimos es la guerra. El propio presidente lo dijo anoche”, afirmó Vance al referirse a los resultados electorales, que dejaron a los demócratas con el control del Congreso.

El vicepresidente también señaló que su partido debe atender otras preocupaciones de los electores, entre ellas el aumento del costo de vida, la inflación, el cumplimiento de las prioridades de la agenda “América Primero” y la relación de Washington con Israel.

Además, reconoció que quienes habían advertido sobre las consecuencias políticas de la guerra tienen motivos para reclamar que sus pronósticos se cumplieron. “Te lo dije”, es una expresión que, según Vance, sus críticos tienen todo el derecho de utilizar.

Votantes de Trump cambiaron su apoyo a los demócratas

En el análisis de los resultados, Vance explicó que los datos de participación electoral habían generado cierto optimismo entre los republicanos antes de la jornada. El equipo de analistas observaba si la composición del electorado se parecía lo suficiente a la de 2024, cuando Trump y Vance ganaron las elecciones presidenciales.

Aunque las encuestas anticipaban una amplia ventaja demócrata, los indicadores de participación mostraban que los votantes republicanos estaban acudiendo a las urnas. En algunos estados, la participación era considerada aceptable y en otros resultaba especialmente elevada, sin que se registraran niveles que el equipo calificara como catastróficos.

Sin embargo, Vance relató que consultó a uno de los analistas de datos más destacados de su equipo sobre la posibilidad de que los republicanos consiguieran un resultado inesperado. La respuesta fue que, aunque el partido podía obtener mejores resultados de los que anticipaban las encuestas, había un problema entre sus propios electores: muchos votantes de Trump y Vance en 2024 estaban molestos y planeaban votar por los demócratas.

Pero los datos nos están diciendo que muchos votantes de Trump/Vance 2024 están furiosos y planean votar por los otros tipos. Nuestros votantes están saliendo a votar, pero puede que no voten por nosotros”, recordó Vance.

A su juicio, los resultados confirmaron esa advertencia. El problema principal no fue la falta de participación republicana, sino que una parte de quienes habían respaldado la fórmula Trump-Vance en las elecciones anteriores cambió su voto en favor de los demócratas.

Como ejemplo, mencionó Florida, donde el electorado tuvo una composición nueve puntos más favorable a los republicanos que a los demócratas, apenas un par de puntos por debajo de la registrada en 2024. Aunque reconoció que existieron lugares donde el partido pudo haber mejorado la participación, insistió en que ese factor no explica por sí solo la derrota.

La guerra y el costo de vida, entre las principales razones del descontento

Vance también compartió las conclusiones de un encuestador al que considera una de las personas más preparadas en materia política. Según relató, este había anticipado que los republicanos perderían la votación genérica por 13 puntos, una previsión que incluso sorprendió al vicepresidente, quien reconoció que ya tenía expectativas negativas antes de la jornada electoral.

El encuestador identificó que numerosos electores que habían votado por Trump en 2024 estaban molestos y tenían previsto apoyar a los demócratas. Al preguntarles qué tendría que ocurrir para que regresaran al Partido Republicano, obtuvo cuatro respuestas principales que, de acuerdo con Vance, concentraron casi la totalidad de las contestaciones.

La primera fue poner fin a la guerra con Irán. La segunda, dar prioridad al costo de vida y la inflación. La tercera, volver a centrar la agenda política en las promesas de “América Primero”. La cuarta, modificar la relación de Estados Unidos con Israel.

Para Vance, estas respuestas explican por qué una parte del electorado republicano terminó respaldando a los demócratas, pese a que sí acudió a votar.

El vicepresidente también mencionó las críticas que recibió Rachel Campos-Duffy por pronunciarse a favor de una solución diplomática al conflicto. Mientras algunos republicanos la cuestionaron antes de las elecciones, Vance consideró que su postura tenía fundamento desde el punto de vista político y respaldó su consejo.

Vance anticipa disputas internas por el futuro del Partido Republicano

Tras la derrota, el vicepresidente previó que habrá discusiones dentro del Partido Republicano sobre las causas del resultado y las decisiones que deben tomarse para recuperar el respaldo de los electores.

Entre los cuestionamientos que podrían surgir, mencionó las críticas a la estrategia económica del partido. Un encuestador le señaló que el mensaje republicano sobre la economía no había sido suficientemente contundente durante la etapa final de la campaña, una valoración que Vance dijo considerar válida.

Sin embargo, rechazó que la solución a los problemas electorales del partido sea impulsar una amnistía migratoria. Advirtió que en los próximos meses podrían surgir voces del establishment republicano que presenten esa medida como una respuesta a la derrota.

Aunque se mostró dispuesto a revisar la aplicación de las leyes migratorias, incluso mediante un mayor énfasis en las empresas que contratan trabajadores en situación irregular, sostuvo que quienes promuevan una amnistía como salida política estarían engañando a los votantes.

El costo político de la guerra rumbo a 2028

El vicepresidente planteó que quienes defienden la guerra deben asumir también el costo electoral que implica. Si consideran que el conflicto valió la pena, incluso si eso significó perder el control del Senado durante los próximos seis años, dijo, deben sostener ese argumento abiertamente.

Si quieres argumentar que valió la pena, que perder el Senado por los próximos 6 años valió la pena, entonces hazlo. Argumenta que fue un costo valioso que pagar. De acuerdo o en desacuerdo, eso al menos es honesto”, expresó.

Vance aseguró que mantiene una perspectiva optimista sobre el país, admitió que quienes habían advertido sobre las consecuencias de las decisiones republicanas tienen motivos para reclamar que sus alertas no fueron atendidas.

A quienes están molestos por los resultados, los llamó a canalizar ese descontento para elegir a candidatos republicanos que compartan sus posiciones y trabajar para recuperar el respaldo electoral.