Trump descarta destituir al jefe del Pentágono, Pete Hegseth

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó destituir a Pete Hegseth, secretario de Defensa, pese a las presiones políticas que enfrenta su gobierno después de la derrota republicana en las elecciones de mitad de mandato, en las que los demócratas recuperaron el control de las dos cámaras del Congreso.

Al ser cuestionado este miércoles sobre la posibilidad de reemplazar al jefe del Pentágono, Trump defendió su desempeño y respondió: "No, creo que está haciendo un muy buen trabajo".

La declaración se produjo después de que el mandatario atribuyera a la guerra con Irán parte de la responsabilidad por el revés electoral republicano, en medio del descontento de los estadounidenses por el encarecimiento de los combustibles y el aumento del costo de vida.

De acuerdo con información de CBS, Trump todavía no ha tomado una decisión sobre el futuro de Hegseth, cuya permanencia al frente del Departamento de Defensa enfrenta un escenario de mayor presión política tras los resultados electorales del martes.

Guerra con Irán aumenta presión sobre el jefe del Pentágono

La guerra de Estados Unidos con Irán se convirtió en uno de los principales factores de desgaste para los republicanos, de acuerdo con los sondeos citados en los reportes sobre el resultado electoral.

El conflicto ha contribuido al incremento de los precios de los combustibles y a elevar el costo de vida, dos preocupaciones que han alimentado el descontento de los votantes.

La derrota republicana abrió interrogantes sobre los cambios que Trump podría realizar en su gabinete y sobre la continuidad de Pete Hegseth como responsable de la política de defensa estadounidense.

Aunque el mandatario reconoció el impacto político de la guerra, evitó responsabilizar directamente al secretario de Defensa y reiteró su respaldo a su gestión.

Trump habla sobre posible llegada de Hegseth al Senado

Durante el mismo intercambio con periodistas, Trump también fue cuestionado sobre las versiones que apuntan a que Pete Hegseth podría buscar un escaño en el Senado, en sustitución de la republicana Marsha Blackburn, quien ganó las elecciones para gobernadora de Tennessee.

El presidente consideró que el actual secretario de Defensa tendría posibilidades de obtener respaldo electoral, aunque aseguró que no tenía información sobre una eventual candidatura.

Creo que está haciendo un muy buen trabajo y, de hecho, pienso que sería muy popular si hiciera eso, pero no he oído nada al respecto", comentó Trump.

Blackburn dejará su escaño en el Senado para asumir la gubernatura de Tennessee, lo que abrió especulaciones sobre quién podría ocupar su lugar.