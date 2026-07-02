Fuerte sismo de magnitud 6.2 sacude Indonesia

Un sismo de magnitud 6.2 sacudió este viernes el este de Indonesia, informó el Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS), sin que se reporten de momento víctimas ni daños.

El terremoto, que se produjo en alta mar a 120 km de profundidad, se registró a las 11:31 (hora local), 58 km al oeste de Tobelo, capital del distrito de Halmahera del Norte, en la provincia de las Molucas.

La Agencia Indonesia de Meteorología, Climatología y Geofísica descartó un riesgo de tsunami.

El extenso archipiélago indonesio experimenta una frecuente actividad sísmica y volcánica debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico.

Algunos usuarios registraron el momento del sismo en videos que ya circulan en redes sociales. En uno de ellos se onserva como la tierra vibra mientras las personas tratan de mantenerse en pie.

Los primeros reportes indican que el sismo duro menos de un minuto.

Hasta ahora no se han reportado daños en edificios o a infraestructura del país.