Tensión ideológica y acuerdos clave en la XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid

En medio de marcadas diferencias ideológicas, entre el progresismo de izquierda, socialismo y el repunte de la derecha, que para unos es de extrema, los líderes que participaron en la XXX Cumbre de Iberoamérica buscaron lograr una coincidencia, sí, en temas que impactan de manera directa a sus respectivas poblaciones, como es el avance sin regulación de la inteligencia artificial, los desastres naturales por el cambio climático, el delito creciente de trata de personas y la movilidad académica.

Antes del inicio de los trabajos de la plenaria en la Galería de las Colecciones Reales del Palacio Real, quedó como estampa del diferendo entre el jefe de Gobierno español, Pedro Sánchez y el presidente de Argentina, Javier Milei, un frío saludo que contrastó con el apretón de manos y sonrisa que el bonaerense brindó instantes antes al Rey Felipe VI.

En su mensaje, Milei, quien llegó ayer por la noche, pero evitó ir a la cena que ofreció el monarca junto a la reina Letizia, por ir a saludar al presidente de VOX, Santiago Abascal, ofreció sus condolencias por el accidente ferroviario que causó la muerte de 69 personas, entre ellas 15 extranjeros, uno argentino, seguido de una dura crítica a lo que llamó el socialismo casi fascista que crece en Europa y que aún hay en América.

El socialismo es fascista en política y el fascismo es socialista en economía. Ambas doctrinas concentran en manos de una minoría el control de las decisiones individuales y hacen de la dependencia económica un instrumento de dominación política", acusó.

El rey Felipe, anfitrión de la cumbre, reiteró hoy en su mensaje de bienvenida a los trabajos, como lo dijo anoche en la cena de inauguración, que Iberoamérica debe caminar en armonía sin disonancias para enfrentar los desafíos en el futuro.

Nadie sabe con precisión cómo será el mundo de aquí a unos años, pero si sabemos que seguirá exigiendo respuestas y soluciones. Y estará en nuestras manos responder con una voz armónica, o 22 voces disonantes; con una esperanza compartida o con 22 fórmulas para reflejar la incertidumbre, elegir el camino adecuado será como lo fue ayer y lo es hoy la responsabilidad histórica de esta comunidad”

Pedro Sánchez, hoy en el ojo del huracán por la inacción de su gobierno frente a asuntos que preocupan a la población, y con una próxima elección que podría dejarlo sin respaldo, buscó poner por delante el espíritu de unidad que dijo, debe retomarse, de los orígenes de estas cumbres.

35 años de nuestra primera reunión en Guadalajara tenemos motivos para sentirnos orgullosos de todo lo que hemos construido durante todos estos años, pero sobre todo tenemos la responsabilidad de hacernos la siguiente pregunta: que explica que esta comunidad haya perdurado a lo largo del tiempo? Nuestra capacidad de convertir palabras en hechos, de cumplir con los compromisos que asumimos”

A esta edición de la Cumbre de Iberoamérica asistieron 10 jefes de Estado y 12 países enviaron representante como fue el caso de Brasil, Colombia, Perú, México y Venezuela.

En este cónclave estuvo presente Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, a quien le restan por delante 56 días en el cargo. Así habló sobre la importancia de Iberoamérica.

Iberoamérica no es una superpotencia militar o económica, pero es una superpotencia cultural. Hace 35 años tuvimos como compromiso construir una comunidad”

La Declaración de Madrid fue lograda por consenso destacó el ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares y recoge los compromisos por lograr una nueva Estrategia de Cooperación (2027-30), la Alianza para la IA, la Carta de Movilidad Académica, la Red de Prevención de Desastres y la Carta de Cuidados.

Honduras asume la presidencia pro Tempore para realizar la Cumbre en 2028 y Portugal propuso llevarla a cabo en 2030, justo en época de mundial de fútbol.