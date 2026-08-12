La erupción del Monte Etna atrae un alud de turistas pese a los riesgos naturales

Las imágenes de la lava descendiendo por las laderas del monte Etna, en erupción en la costa oriental de Sicilia, han atraído a multitudes de turistas al volcán italiano, pese a los riesgos naturales y a la preocupación de los guías locales.

El Etna, el volcán activo más alto de Europa, lleva días expulsando ceniza y lava. La actividad ha obligado al cierre del cercano aeropuerto de Catania, puerta de entrada de muchos turistas a Sicilia.

La demanda de excursiones se dispara

Las empresas organizadoras de excursiones nocturnas, que permiten a los participantes observar de cerca la erupción, afirman que se han visto desbordadas por la demanda.

Todos quieren venir a ver la colada de lava, todos se sienten atraídos por esta belleza única", declaró el miércoles Daniele Perricelli, de 41 años, un guía local.

Su grupo Guide Etna lleva cada noche a unas pocas decenas de visitantes al volcán, pero actualmente recibe unas 300 solicitudes al día, tres veces más de lo habitual, explicó.

Ernesto Maria Magri, otro guía local, asegura que el interés también es compartido por los residentes sicilianos, que estaban subiendo a ver la lava y "a veces se agolpan de forma desordenada".

Reacios o incapaces de contratar a un guía, muchos se aventuran a subir por su cuenta, lo que entraña riesgos potenciales, señaló Perricelli.

"Cada noche suben hasta 2 mil personas, los senderos están abarrotados", dijo. "Ayer vimos a algunos en chanclas", exclamó.

Restricciones para acceder a las zonas de mayor altitud

Según las normas actuales, los visitantes pueden subir por su cuenta hasta unos 2 mil 400 metros de altitud, pero necesitan ir acompañados de un guía para ascender más arriba, señalan los operadores turísticos.

La cumbre se encuentra a 3 mil 324 metros.

La agencia de protección civil de Italia ha emitido una alerta amarilla para el Etna, la segunda más alta en una escala de cuatro niveles, que implica erupciones frecuentes y posibles explosiones.

La actividad del Etna se mantiene bajo vigilancia permanente por parte del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia (INGV), que monitorea la actividad sísmica, las emisiones y las variaciones en el comportamiento del volcán.

La situación puede cambiar con rapidez, por lo que las autoridades mantienen restricciones de acceso en las zonas de mayor riesgo y recomiendan respetar las indicaciones de Protección Civil y de los operadores autorizados.

La ceniza afecta los vuelos en Catania

Las emisiones de ceniza han obligado al aeropuerto de Catania a suspender repetidamente los vuelos en los últimos días. Los medios italianos informan de centenares de vuelos cancelados desde el sábado.

El cierre o las limitaciones operativas del aeropuerto dependen de la concentración de ceniza volcánica en el espacio aéreo y de las condiciones de seguridad.

Las interrupciones pueden provocar desvíos y cancelaciones incluso cuando la erupción no representa una amenaza directa para las zonas habitadas.El Etna mantiene una actividad eruptiva frecuente

El Etna, situado en la costa oriental de Sicilia, es además uno de los volcanes con mayor actividad de Europa.

Su actividad eruptiva es frecuente y forma parte de la dinámica habitual del volcán, pero la presencia simultánea de grandes concentraciones de visitantes incrementa los riesgos asociados a desprendimientos, gases, ceniza, terreno inestable y cambios repentinos en la actividad.