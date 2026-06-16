Delcy Rodríguez nombra a Nelson Rodríguez y Paola Ponsani como ministros

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este lunes los nombramientos de Nelson Rodríguez y Paola Ponsani como ministros de Ecosocialismo y de Vivienda, respectivamente, al tiempo que agradeció a sus correspondientes predecesores.

"He designado como nuevo ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo y presidente de Inparques a Nelson Rodríguez", señaló la mandataria encargada en un comunicado, en el que afirmó que el nuevo titular de la cartera "asume ahora la responsabilidad de desarrollar y fortalecer políticas públicas para la protección de nuestra Pachamama y atención integral en materia ambiental".

Al nombramiento del nuevo responsable de Ecosocialismo —que sustituirá a Freddy Ñáñez en el cargo—, Delcy Rodríguez sumó la designación de Paola Ponsani como ministra de Hábitat y Vivienda, de quien destacó que "cuenta con amplia experiencia en la administración pública en áreas de planificación urbana e infraestructura".

"Confío en su profesionalismo para asumir esta responsabilidad de seguir fortaleciendo las políticas públicas dirigidas a garantizar el derecho a la vivienda y el buen vivir del pueblo venezolano", agregó la presidenta en funciones, quien agradeció a Jorge Márquez Monsalve su labor como predecesor de la nueva ministra.

Además, la mandataria informó, también a través de redes sociales, de los nombramientos de Rosinés Chávez como jefa de la Gran Misión Venezuela Joven, con el objetivo de "fortalecer" el proyecto, y de Juan José Ramírez como jefe del sistema 1x10 del Buen Gobierno para reforzar "la atención directa a las solicitudes del pueblo en sus comunidades".