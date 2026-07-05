Delcy Rodríguez descarta "estallido social" después de los terremotos en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, descartó un eventual "estallido social" en el país después de los dos terremotos que han dejado más de 3.000 muertos.

Durante la celebración por el Día de la Independencia en Venezuela, Rodríguez afirmó: "No habrá estallido social, aquí lo que hay es solidaridad social profunda de nuestro pueblo".

La presidenta interina, que asumió el poder después de la captura de Nicolás Maduro a comienzos de año en una operación de Estados Unidos, encabezó la ceremonia en el recinto de Fuerte Tiuna, un enclave militar de Caracas.

En la zona devastada por el terremoto, numerosos habitantes expresaron a la AFP su indignación por la actuación de las autoridades.

El ministerio de Comunicaciones venezolano indicó este sábado que ya hay 2.954 muertos y 16.592 heridos por el doble sismo que sumió al país en el luto y la desesperación por encontrar a vivos y muertos.