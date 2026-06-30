Corte Suprema frena orden de Trump y mantiene la ciudadanía por nacimiento

La Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo histórico al mantener vigente el derecho a la ciudadanía por nacimiento, rechazando las restricciones impulsadas por el presidente Donald Trump mediante la Orden Ejecutiva 14,160, firmada el 20 de enero de 2025, el mismo día de su segunda toma de posesión.

La medida, titulada “Protegiendo el Significado y Valor de la Ciudadanía Estadounidense”, instruía a las agencias federales a no reconocer la ciudadanía de niños nacidos en el país después de 30 días de su promulgación. El argumento del gobierno de Trump era que estos menores no estaban “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos bajo la Cláusula de Ciudadanía de la Enmienda 14.

La disputa fue llevada por familias afectadas, que alegaron que la orden despojaba ilegalmente a sus hijos de una garantía constitucional y estatutaria. Un tribunal de distrito en New Hampshire ya había concedido una medida cautelar a favor de los demandantes, al considerar que tenían altas probabilidades de éxito en sus reclamos bajo la Enmienda 14 y la ley 8 U.S.C. § 1401(a).

La decisión del máximo tribunal tiene un impacto directo en el estatus legal de miles de niños nacidos en Estados Unidos dentro de familias de estatus migratorio mixto, así como en su acceso futuro a beneficios esenciales como el Seguro Social y los servicios de salud.

El presidente Trump ha calificado de “insostenible” el costo de mantener la ciudadanía por nacimiento, argumentando que representa una carga para el sistema. Durante la audiencia de abril, a la que asistió en persona, un hecho inédito para un presidente en ejercicio, los magistrados se mostraron escépticos respecto a la legalidad de la orden ejecutiva.

Con este pronunciamiento, la Corte Suprema reafirma la vigencia de la Enmienda 14, que desde 1868 garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense.