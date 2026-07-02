Vaticano excomulga a seis obispos de la Fraternidad San Pío X

El Vaticano confirmó este jueves la excomunión de seis obispos de la ultraconservadora Fraternidad Sacerdotal de San Pío X y advirtió que cualquier fiel laico que "adhiera formalmente" al grupo sufrirá la misma sanción.

Los ministros consagrados pertenecientes a la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X se encuentran en cisma", y los fieles laicos que formen parte de la Fraternidad serán considerados "cismáticos y excomulgados", precisó en un decreto el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el organismo que vela por la doctrina católica en el mundo.

Excomunión tras consagrar obispos sin mandato pontificio

El decreto del Vaticano llega un día después de que el grupo, fundado en 1970 por el obispo francés Marcel Lefebvre y con unos 600 mil fieles en todo el mundo, consagrara a cuatro nuevos obispos, desafiando la petición expresa del papa León XIV de que no lo hicieran.

La excomunión concierne a los cuatro obispos recién consagrados —Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry y Marc Hanappier—, así como a los obispos Alfonso de Galarreta y Bernard Fellay, quienes actuaron como consagrantes "sin mandato pontificio", según el decreto firmado por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

El decreto calificó la ceremonia, celebrada en Suiza este miércoles, como un "acto de naturaleza cismática".

La Fraternidad mantiene su rechazo al Concilio Vaticano II

La Fraternidad de San Pío X rechaza los cambios modernizadores de la Iglesia desde el Concilio Vaticano II (1962-1965) y defiende un modelo de sociedad patriarcal y un ideal de Estado teocrático.

Sus fieles siguen una interpretación estricta de la tradición doctrinal y litúrgica y celebran misas con rito tridentino, en latín y con el sacerdote de espaldas.

El papa León XIV había llamado a la Fraternidad a renunciar a su proyecto: "Les suplico desde lo más hondo del corazón: ¡reconsideren su decisión!", escribió.

En 1988, el papa Juan Pablo II hizo un llamado similar, sin éxito, a la Fraternidad, que ese año consagró a cuatro obispos.

La ordenación auspiciada por Marcel Lefebvre provocó la excomunión inmediata de los obispos, la cual fue levantada en 2009 por Benedicto XVI.

Con información de AFP.

*mcam