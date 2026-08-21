Corea del Sur rebasa cifras de Trump: Pionyang tendría hasta 120 armas nucleares

SEÚL.- Corea del Sur estima que Corea del Norte posee entre 80 y 120 ojivas nucleares, dijo su ministro de Defensa, citando una cifra significativamente superior a la reciente afirmación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que Pionyang cuenta con 57 armas nucleares.

El ministro de Defensa, Ahn Gyu-back, explicó a los diputados que, en general, se cree que Corea del Norte tiene entre 80 y 120 ojivas, aunque advirtió que resulta difícil determinar una cifra exacta.

Ahn aclaró que la cifra procedía de estimaciones realizadas por organizaciones de investigación privadas, y añadió que las Fuerzas Armadas de Corea del Sur no podían confirmar oficialmente esas cifras.

Al ser preguntado sobre el comentario de Trump del día anterior, según el cual Kim poseía 57 “armas nucleares muy potentes”, Ahn respondió: “Las cifras parecen algo diferentes”.

Corea del Sur ha evitado tradicionalmente revelar públicamente estimaciones detalladas sobre el arsenal nuclear de Corea del Norte y no reconoce oficialmente a Pionyang como Estado poseedor de armas nucleares, en el marco de su política de larga data a favor de la desnuclearización.