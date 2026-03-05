Campaña satírica pide que el hijo de Trump vaya a la guerra contra Irán

La guerra que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán también ha trasladado parte de la confrontación al terreno digital. En las últimas horas, el hashtag #SendBarron se volvió tendencia internacional luego de que un sitio web satírico propusiera que Barron Trump, hijo menor del presidente estadunidense, sea reclutado para combatir en el conflicto.

La iniciativa surge en medio de la Operación Furia Épica, la ofensiva militar que Washington y Tel Aviv iniciaron contra Irán y que, hasta este jueves 5 de marzo, ha dejado seis militares estadunidenses muertos y un número aún mayor de víctimas en Medio Oriente.

La página DraftBarronTrump.com, creada por el exguionista de South Park Toby Morton, se presenta como una campaña irónica que busca cuestionar el liderazgo de Donald Trump durante la guerra y su reacción frente a las bajas estadunidenses.

El portal utiliza un tono deliberadamente sarcástico para sugerir que el hijo de 19 años del mandatario debería alistarse en el Ejército y participar en el conflicto.

Estados Unidos es fuerte porque sus líderes son fuertes. El presidente Trump lo demuestra cada día. Naturalmente, su hijo Barron está más que preparado para defender el país que su padre tan audazmente comanda”.

La propuesta ha sido interpretada como una crítica a la postura del presidente frente a la guerra y a su aparente indiferencia ante las muertes de soldados estadunidenses del conflicto.

Polémica por las muertes de soldados estadunidenses

La campaña satírica se difundió con rapidez después de que Trump pronunciara un breve discurso durante una ceremonia de entrega de la Medalla de Honor, en el que mencionó de manera tangencial la muerte de seis militares estadunidenses en operaciones recientes contra Irán.

Diversos comentaristas políticos señalaron que el mandatario dedicó mayor parte de su intervención a hablar de proyectos de remodelación en la Casa Blanca, incluido un nuevo salón de baile, lo que generó críticas en redes sociales y medios de comunicación.

Las reacciones alimentaron la idea de que el presidente podría tener una percepción distinta del conflicto si un miembro de su propia familia estuviera en el frente de batalla.

En ese contexto, Morton lanzó el sitio web como una forma de “activismo irónico”, utilizando la sátira para cuestionar las decisiones políticas que han escalado el conflicto regional.

“Este sitio está dedicado a honrar a las voces más fuertes y valientes de la guerra”.

Si buscan genes probados, valor heredado y determinación incuestionable, no busquen más allá de la familia Trump”.

El portal incluye además supuestos testimonios humorísticos atribuidos a miembros de la familia Trump. En uno de ellos, un mensaje firmado ficticiamente por Donald Trump Jr. afirma que el momento “siempre ha sido sobre Barron”, mientras que otro texto satírico atribuido a Eric Trump deriva en una reflexión absurda sobre panqueques.

¿Familia Trump evita ir a las guerras?

La campaña también revive un tema históricamente delicado para el presidente estadunidense: su ausencia durante la guerra de Vietnam.

Donald Trump evitó el servicio militar obligatorio en ese conflicto tras recibir un diagnóstico de espolones óseos en los pies, una condición médica que lo eximió de ser reclutado. Ese antecedente ha sido utilizado repetidamente por críticos para cuestionar su postura sobre asuntos militares.

La discusión también ha puesto el foco sobre Barron Trump, quien actualmente tiene 19 años y es el hijo menor del mandatario.

Sin embargo, incluso si existiera un escenario hipotético de reclutamiento, expertos señalan que el joven difícilmente podría alistarse en el Ejército estadunidense bajo las normas actuales. Barron mide aproximadamente 2.05 metros, una estatura que supera el límite máximo de ingreso para la mayoría de las ramas militares estadunidenses, fijado en alrededor de 2.03 metros.

Aun así, la campaña digital ha logrado captar atención global y ha generado miles de publicaciones en redes sociales que utilizan el hashtag #SendBarron para criticar o satirizar la guerra.