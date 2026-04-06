Bombardeo mata a miembro clave de los Guardianes de la Revolución de Irán

El jefe de la organización de inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Majid Jademi, una unidad de élite, murió este lunes en un "ataque terrorista perpetrado por el enemigo”.

Los bombardeos de Estados Unidos e Israel mataron al importante integrante de los Guardianes de la Revolución iraní, así afirmó este cuerpo militar.

El general Majid Jademi, el poderoso y formado dirigente de la Organización de Inteligencia del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica, murió como mártir en el ataque terrorista criminal del enemigo estadounidense-sionista (...) hoy al amanecer", afirmaron los Guardianes de la Revolución en su canal de Telegram.

Majid Jademi, quien se convierte en la última figura clave asesinada en los ataques aéreos estadunidenses e israelíes, asumió el cargo en 2025 después de que los ataques aéreos israelíes mataran a su predecesor.

Pasó décadas desempeñando funciones de inteligencia y contraespionaje mientras ascendía en el aparato de seguridad iraní.

Antes de su nombramiento, Jademi dirigió la Organización de Protección de la Inteligencia de la Guardia, encargada de la vigilancia interna y el contraespionaje, y ocupó altos cargos en el Ministerio de Defensa de Irán.

El brazo de inteligencia de la Guardia Revolucionaria es uno de los organismos de seguridad más poderosos de Irán, con un papel central en la vigilancia interna para contrarrestar la influencia extranjera, y a menudo opera en paralelo con el Ministerio de Inteligencia civil.

Ormuz no volverá a ser igual para EU e Israel: Guardianes de la Revolución

Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron este lunes que están ultimando los preparativos para establecer un nuevo funcionamiento en el estrecho de Ormuz, que ha estado prácticamente bloqueado desde que estalló la guerra con Israel y Estados Unidos.

"La fuerza naval de los IRGC [Guardianes de la Revolución] están completando los preparativos operativos para el #plan_declarado de las autoridades iraníes para el nuevo orden en el Golfo Pérsico", afirmó el ejército de élite de la república islámica en X el domingo.

Según advirtieron, las condiciones en el estrecho "nunca volverán a su anterior estatus, sobre todo para Estados Unidos e Israel".

El comunicado llegó después de que el presidente estadunidense, Donald Trump, amenazara con bombardear las centrales eléctricas y los puentes de Irán si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica y crucial para el transporte de hidrocarburos.

Restablecido el suministro de gas en Teherán tras un ataque

El suministro de gas en Teherán fue restablecido este lunes, tras haberse visto interrumpido en algunas partes de la capital iraní a causa de un ataque contra una universidad, indicó la televisión estatal Irib.

Con información de AFP y Reuters.

*mcam