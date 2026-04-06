Ataques cerca de central nuclear en Irán elevan alerta internacional por riesgo radiológico

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó este lunes impactos de ataques militares en las inmediaciones de la central nuclear de Bushehr, en el sur de Irán, lo que ha elevado la preocupación internacional por un posible riesgo radiológico.

De acuerdo con el organismo, uno de los proyectiles cayó a apenas 75 metros del perímetro de la instalación, aunque subrayó que la planta nuclear no sufrió daños directos.

La verificación se realizó mediante el análisis independiente de imágenes satelitales y el conocimiento técnico detallado de las instalaciones, lo que refuerza la credibilidad de la evaluación en un contexto de creciente tensión geopolítica.

OIEA: “riesgo real” de accidente nuclear

El director del OIEA, Rafael Grossi, advirtió que los ataques representan un “peligro real” y urgió a detener cualquier acción militar en las cercanías de instalaciones nucleares.

A través de la red social X, el funcionario señaló que un impacto directo podría desencadenar un grave accidente radiológico con consecuencias no solo para Irán, sino para regiones más amplias.

El organismo ya había informado la semana pasada que las autoridades iraníes notificaron un incidente similar cerca de la misma central, lo que apunta a una escalada en la exposición de infraestructuras críticas.

Los ataques del sábado, atribuidos a fuerzas de Estados Unidos e Israel, se produjeron en un contexto de creciente confrontación regional.

La proximidad de las explosiones a la central de Bushehr —una de las principales instalaciones nucleares iraníes— ha encendido alarmas en organismos internacionales debido a la posibilidad de daños colaterales en infraestructuras sensibles.

El OIEA insiste en que cualquier acción militar cerca de plantas nucleares constituye una violación de principios básicos de seguridad nuclear internacional.

Ataques a infraestructura energética en Pars Sur

En paralelo, medios iraníes reportaron ataques a las instalaciones petroquímicas de Pars Sur, ubicadas en la ciudad de Asaluyeh, en el suroeste del país.

Este complejo energético, considerado uno de los más importantes del mundo por albergar algunas de las mayores reservas de gas natural, fue alcanzado por bombardeos que provocaron explosiones perceptibles en la zona.

La agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria, informó que se registraron múltiples detonaciones en el complejo, lo que sugiere una expansión de los objetivos estratégicos hacia el sector energético.

El escenario actual combina ataques a infraestructura nuclear y energética, lo que incrementa el riesgo de una crisis internacional de seguridad con impactos potenciales en el suministro energético y la estabilidad regional.

El OIEA ha reiterado su llamado a la contención inmediata y al respeto de las normas internacionales que protegen instalaciones nucleares en contextos de conflicto armado.

La evolución de los acontecimientos mantiene en alerta a la comunidad internacional, ante el temor de que un incidente mayor pueda desencadenar consecuencias de largo alcance.

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