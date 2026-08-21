Condenan "brutal" ataque ruso a Kiev: Países Bálticos exigen más apoyo

Estonia y Lituania denunciaron que Rusia “no conoce límites en su “campaña de terror” contra Ucrania, denunciando que ha llevado a cabo “uno de los ataques más brutales” contra Kiev tras la nueva ofensiva lanzados este jueves por las Fuerzas Armadas de Rusia sobre la capital ucraniana, que dejan al menos 15 muertos y casi 40 heridos.

“Rusia llevó a cabo uno de los ataques más brutales contra Kiev desde el inicio de su invasión a gran escala. Se trató de un bombardeo coordinado con misiles balísticos, misiles de crucero y drones dirigidos deliberadamente contra infraestructuras civiles”, ha denunciado el ministro de Exteriores estonio, Margus Tsahkna, en un mensaje en redes sociales en el que subraya que las fuerzas rusas han golpeado una escuela y un hospital infantil, además de edificios residenciales.

En este sentido, criticó que “la campaña de terror de Rusia no conoce límites. Su objetivo es la destrucción, el miedo y la aniquilación sistemática de la vida civil”.

Tsahkna reiteró el apoyo a Ucrania que “debe seguir siendo inquebrantable”, tanto en el campo político como en el militar y el económico. “Ucrania es la primera línea de defensa de la seguridad de Europa”, dijo, reiterando que se debe seguir aislando a Rusia, intensificar las sanciones y acelerar los esfuerzos para que rinda cuentas.

“El Kremlin debe afrontar consecuencias acordes con la magnitud de sus crímenes”, indicó.

De lado de Lituania, el ministro de Exteriores, Kestutis Budrys, denunció que Rusia sigue demostrando que “no tiene ningún interés en la paz, eligiendo repetidamente la escalada y el terror contra civiles”.

“Ucrania necesita urgentemente una defensa antiaérea más fuerte, mayor apoyo militar, energético y financiero. Debe haber una presión significativamente mayor sobre Rusia, incluidas sanciones que golpeen el corazón de la maquinaria de guerra de Rusia. No se debe permitir que Rusia continúe atacando con impunidad”, señaló.

De esta forma, Budrys reclamó integrar a Ucrania en las estructuras de la OTAN y de la UE, reclamando que debe ser parte del bloque europeo en para 2030.

“El lugar de Ucrania está firmemente dentro de la familia europea, y su camino hacia la integración europea y euroatlántica debe seguir siendo nuestra prioridad estratégica”, subrayó, reiterando que el respaldo a Kiev redunda en la “propia seguridad” y el “futuro de Europa”.

“Nuestra respuesta debe estar a la altura de la escala de la agresión de Rusia”, zanjó el titular de Exteriores del país báltico.