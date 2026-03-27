Ataque con drones causa daños en el principal puerto de Kuwait

El principal puerto comercial de Kuwait sufrió daños en un ataque con drones el viernes, informaron las autoridades, mientras Irán continúa con su campaña en el Golfo en represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel.

El puerto de Shuwaikh fue atacado al amanecer "por drones enemigos; los informes preliminares revelaron daños materiales, pero no hubo víctimas humanas", indicó la autoridad portuaria de Kuwait en un comunicado publicado en la red social X.

Horas antes, la Guardia Nacional de Kuwait había anunciado la interceptación y derribo de dos drones hostiles en el espacio aéreo del país.

Los estados del Golfo siguen siendo objeto de ataques iraníes contra instalaciones civiles, de servicios y edificios residenciales, como parte de la escalada iraní en el contexto del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, que se acerca al final de su cuarta semana.