Arizona reconoce problema de tráfico de armas hacia México

La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, reconoció que su estado tiene un grave problema de tráfico de armas de fuego que terminan en manos de miembros de cárteles en territorio mexicano.

Tenemos un enorme problema con el tráfico de armas de Arizona hacia México para los cárteles mexicanos de la droga”, dijo la funcionaria a medios en el marco de los primeros cargos por “ayuda material al terrorismo” que Estados Unidos impone a un negocio de venta de armas al menudeo que vendió armamento para el crimen organizado en México.

Continúa demanda del gobierno mexicano contra armerías

México tiene en curso desde el 2022 una demanda en Tucson contra cinco armerías o tiendas de armas de ese estado a las que acusa de haber vendido armamento a sabiendas que era destinado a grupos criminales organizados en territorio mexicano.

El gobierno de México podría sumar como argumento a la demanda en Arizona el agravante sin precedentes de cargos por “apoyo material al terrorismo”.

Laurende Gray, el dueño de una armería en Arizona, y su empleado Barrett Weinberger, de 65 y 73 años, respectivamente, estaban acusados de exportación ilegal –tráfico—de armas de fuego, pero a finales de marzo un gran jurado retomó el caso bajo la óptica de que los grupos a los que vendieron las armas ahora han sido designados organizaciones terroristas.

Esos grupos, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cartel de Sinaloa, junto con otros, son, desde febrero del año pasado, grupos terroristas; los cargos contra Gray y Weinberger pasaron de exportare sin permiso a apoyar directamente el terrorismo, porque ocurrieron después de febrero del 2025.

El fiscal Mayer tiene en Arizona otro caso de 20 acusados que fueron arrestados en octubre pasado por organizarse y conspirar para traficar 334 armas de fuego de distintos calibres. Los cargos hasta ahora son por “conspiración de tráfico de armas de fuego a gran escala que suministró armas a organizaciones de narcotráfico en México”.

Sin embargo, sólo falta que las autoridades mencionen por sus nombres a esas organizaciones para que el grupo sea el primero en enfrentar cargos por apoyo material al terrorismo.

74% de las armas de cárteles en México vienen de los 4 estados fronterizos

La institución federal encargada de investigar el tráfico de armas a México, la Administración para el control de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) dijo en su más reciente informe que 74% de las armas incautadas al crimen organizado en México salieron de los cuatro estados fronterizos.

Sin embargo, 62% de todas esas armas se vendió en negocios en el estado de Arizona, de acuerdo con la fiscalía estatal.

En el estado de Arizona se pueden hacer compras en armerías establecidas o mediante transacciones entre particulares directamente como compra ventas sin mayores requisitos. Un arma puede ser comprada nueva o de segunda mano un día y, al siguiente, vendida a alguien más sin regulaciones.

En contraste con California los negocios establecidos requieren de verificaciones federal y estatal que toman varios días, en que se corroboran, entre otros asuntos, estar libres de antecedentes criminales y, en el caso del estado, también de padecimientos mentales.

*mcam