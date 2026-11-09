Diversos analistas financieros coinciden en que México se beneficia de la victoria del Partido Demócrata en ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos, pues se anticipa una reducción de la incertidumbre comercial y la continuidad del Tratado comercial de Norteamérica (T-MEC).

“Nuestro escenario base es que el T-MEC va a seguir adelante porque el tratado ha sido beneficioso para las tres economías que lo integran. Incluso creemos que pronto tendremos buenas noticias de parte de Estados Unidos”, anticipó Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA.

Además, explicó que proponer un nuevo acuerdo, o renegociar el actual, implicaría que el gobierno de Donald Trump vaya al Congreso a solicitarlo, lo cual sería muy complicado con una mayoría demócrata.

“Esto refuerza nuestra perspectiva de que el T-MEC seguirá vigente y que México seguirá teniendo una posición privilegiada para exportar a Estados Unidos”.

Ramsé Gutiérrez, vicepresidente senior en Franklin Templeton Investments, refrendó que con los resultados de las pasadas elecciones, se reducirá la incertidumbre comercial.

“Esto podría disminuir el riesgo de nuevos aranceles, impulsar una retórica más favorable al nearshoring y, por ende, mejorar las perspectivas de inversión y crecimiento. A su vez, esto contribuiría a mejorar las cifras del déficit fiscal”, comentó el experto.

Sin embargo, recordó que Trump conserva amplias facultades en materia comercial, por lo que no se espera una eliminación inmediata de los aranceles, sino que sería más difícil escalarlos.

“El mayor beneficio para México sería la reducción de riesgos, más que un estímulo económico inmediato”.

Victoria demócrata beneficiará T-MEC; anticipan reducción de incertidumbre comercial Especial

Seguirán aranceles

En un análisis del Grupo Financiero Banamex, también se advierte que será difícil seguir ampliando los aranceles, pero no se revertirán.

Anticipan que aumentará el escrutinio sobre el impacto de los aranceles en los precios y sobre la distribución de sus costos entre hogares, importadores y productores.

“También podría incrementar la presión para otorgar exenciones a insumos industriales y bienes sin una oferta doméstica suficiente, con el objetivo de evitar que la protección comercial encarezca la producción estadounidense y reduzca su competitividad”.

Los expertos de Banamex prevén que una parte importante de la política comercial puede seguir ejecutándose desde el Ejecutivo al amparo de la Sección 232, la Sección 301, medidas antidumping y otras facultades delegadas.

A su vez, consideran que los demócratas no reducirán las presiones sobre el sector automotriz mexicano, pero podrían desplazar parte del proteccionismo hacia mayores requisitos de contenido regional, trazabilidad de insumos y valor laboral.

“Para México, el balance sería moderadamente favorable en términos de previsibilidad institucional y continuidad del T-MEC, aunque elevaría los costos de cumplimiento para

conservar el trato arancelario preferencial. El nuevo entorno tenderá a favorecer a las empresas integradas a cadenas regionales, pero será más restrictivo para aquellas dependientes de insumos asiáticos o capital chino”, advirtieron los expertos.