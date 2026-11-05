Peso extiende ganancias tras avanzar por segunda jornada; precio de dólar hoy 5 de noviembre de 2026

El peso mexicano mantiene su racha ganadora este jueves por segunda sesión consecutiva. La moneda nacional ha extendido las ganancias de la jornada anterior, impulsada por un panorama internacional favorable.

Los mercados financieros operan con cautela pero con optimismo, a la espera del próximo anuncio de política monetaria del banco central mexicano.

¿A cuánto cotiza el peso mexicano hoy?

Durante las primeras horas de la jornada, la moneda se cotizó en 18.5850 unidades por dólar. Esto representa un avance significativo del 0.13% frente a la divisa estadunidense.

Este impulso positivo se debe principalmente a un mejor ambiente para los activos de riesgo a nivel global. Entre los factores clave destacan:

La reciente victoria demócrata en las elecciones legislativas de Estados Unidos .

Una mayor certidumbre política que ha tranquilizado a los mercados internacionales.

El flujo de capitales hacia economías emergentes como México.

Expectativas sobre la tasa de interés del Banxico

Toda la atención de los inversionistas está puesta en la próxima junta del Banco de México (Banxico). Los analistas financieros tienen proyecciones claras sobre el rumbo de la política monetaria.

Se espera que el banco central decida mantener la tasa de interés clave en su actual 6.50%. Esta pausa en el ciclo de ajustes responde a dos factores económicos fundamentales:

La actividad económica de México ha mostrado un desempeño mucho mejor al previsto inicialmente.

La inflación se encuentra actualmente en la parte alta del rango objetivo oficial, lo que exige prudencia.Panorama internacional: FED, BCE y Banco de Japón

Panorama internacional: FED, BCE y Banco de Japón

El contexto global también juega un papel crucial en el comportamiento del tipo de cambio. La semana pasada, los principales bancos centrales del mundo tomaron decisiones similares a las esperadas para Banxico.

La Reserva Federal de Estados Unidos (FED), el Banco Central Europeo y el Banco de Japón dejaron estables sus respectivas tasas de interés.

Sin embargo, los mercados no descartan movimientos futuros. Los expertos anticipan que estas instituciones financieras incrementarán sus tasas antes de que finalice el año para continuar su combate contra la inflación global.

Dólar hoy a peso mexicano del 5 de noviembre de 2026

El precio del dólar hoy 5 de noviembre de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 17.85 pesos a la compra y 18.98 pesos a la venta.

- 17.85 pesos a la compra y 18.98 pesos a la venta. Banamex - 18.10 pesos a la compra y 19.14 pesos a la venta.

- 18.10 pesos a la compra y 19.14 pesos a la venta. Banorte - 17.40 pesos a la compra y 18.90 pesos a la venta.

- 17.40 pesos a la compra y 18.90 pesos a la venta. Banco Afirme - 17.60 pesos a la compra y 19.10 pesos a la venta.

- 17.60 pesos a la compra y 19.10 pesos a la venta. Scotiabank - 18.o0 pesos a la compra y 19.40 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 09:53 horas

Con información de Reuters