Banco Plata presenta su nueva oferta de captación con mayor tasa y cashback

En un esfuerzo por combatir la informalidad financiera y fortalecer el patrimonio de los mexicanos, Banco Plata presentó su nueva oferta de captación, Plata Cuenta.

La propuesta combina tasas de rendimiento de hasta 11% anual en plazo fijo y 9% en ahorro flexible sin monto máximo, junto con un esquema de reembolso de dinero (cashback) que alcanza el 15% en compras.

Con el objetivo central de motivar a la población a abandonar los mecanismos tradicionales fuera del sistema regulado, la firma también anunció el lanzamiento del programa Ahorro Ultra.

Mediante este esquema, todos los clientes nuevos y actuales accederán a una tasa promocional del 15% a 60 días en sus primeros 25,000 pesos depositados.

“Mientras dos de cada tres mexicanos ahorran, casi seis de cada 10 ahorradores lo hacen de manera informal. El reto de las instituciones bancarias es crear productos a medida de las necesidades reales de los mexicanos”, señaló Neri Tollardo, CEO y cofundador de Banco Plata.

El ejecutivo enfatizó que la clave para la inclusión no sólo radica en la tasa, sino en el acceso ágil a los recursos.

“Con el programa Ahorro Ultra, en Banco Plata recompensamos a los que dan ese primer paso al ahorro formal para que encuentren un ahorro rentable, seguro y que pueden retirar en cualquier momento”, explicó.

La aplicación móvil de la entidad integra funcionalidades de gestión que permiten la apertura de hasta siete bolsas de ahorro flexible y cinco de plazo fijo.

El sistema incluye un simulador para que el usuario calcule las ganancias exactas de su capital en plazos que van desde 30 hasta 365 días.

La apertura de cuentas no requiere historial crediticio ni pago de anualidad. Para el trámite, los usuarios completan el registro desde su dispositivo y agendan la entrega de la tarjeta de débito en su domicilio para el día siguiente, con la atención de una red de embajadores certificados.

Al contar con la licencia de Institución de Banca Múltiple, los depósitos de Plata Cuenta se encuentran protegidos por la garantía del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un equivalente a 3.5 millones de pesos.

Cajeros inteligentes

A la par del desarrollo digital, Banco Plata inició la colocación de una red propia de cajeros inteligentes en puntos estratégicos del país.

A través de estos dispositivos, los clientes podrán efectuar retiros y depósitos en efectivo, con la meta proyectada de alcanzar 300 unidades operativas en menos de un año.

En la actualidad, Banco Plata registra una valuación de 5 mil millones de dólares y suma más de 4 millones de clientes activos.

La matriz de la firma, con sede en Estados Unidos, reporta ingresos anuales por encima de los 600 millones de dólares, impulsada por una infraestructura tecnológica propia desarrollada por un equipo de 800 desarrolladores y más de 3 mil profesionales dedicados a la atención al cliente.

Datos de Banco Plata