FLSC presenta su Índice de Liderazgo para México y analiza cómo evoluciona la percepción ciudadana

La Fundación Liderar con Sentido Común (FLSC) ha presentado los resultados de su Índice de Liderazgo, diseñado para evaluar cómo la ciudadanía percibe el liderazgo de sus representantes a partir de cuatro dimensiones: hacer, sentir, pensar y decir. El estudio, realizado en mayo de 2026 mediante metodología online sobre una muestra de 743 mexicanos, analiza la percepción ciudadana sobre diferentes perfiles de liderazgo y las competencias asociadas a ellos.

El Índice FLSC evalúa doce competencias asociadas al liderazgo, entre ellas: uso eficiente de recursos, capacidad para construir acuerdos, empatía, generación de confianza o sentido común. Los resultados muestran un perfil equilibrado, sin grandes diferencias entre dimensiones, aunque destacan especialmente los apartados: Decir (6,75) y Hacer (6,65), sobre Sentir (6,49) y Pensar (6,46). Entre los perfiles analizados por el Índice se encuentra la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Entre las valoraciones más altas, destacan:

• Saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio: 6,82

• Comunicar exitosamente: 6,79

• Actuar con disciplina respecto a lo planificado: 6,79

• Ser clara cuando habla: 6,76

• Construir acuerdos: 6,65

Antonio Sola, presidente de FLSC, señala: "la variable "actuar desde el sentido común" alcanza una puntuación de 6,55, uno de los atributos que el índice considera estratégicos para comprender la legitimidad del liderazgo contemporáneo".

El liderazgo trasciende la política

Aunque los políticos ejecutivos (31,7%) son la principal referencia cuando se pregunta quién representa el liderazgo, también destacan empresarios (17,2%), políticos legislativos (14%), referentes sociales y comunitarios (8,6%), y padres y madres (6,8%), evidenciando que la ciudadanía reconoce el liderazgo en ámbitos políticos, económicos y comunitarios.

Sin embargo, cuando la pregunta se centra en quién representa mejor un liderazgo legítimo y cercano, el orden cambia significativamente. Padres y madres (21%) y referentes sociales (17%) encabezan la clasificación. "Para FLSC, este resultado refleja una conclusión relevante: la legitimidad del liderazgo nace del vínculo con las personas más que del cargo que se ocupa", añade Sola.

Liderar es conducir, pero también generar confianza

El estudio también analiza el significado que los ciudadanos atribuyen al liderazgo. La idea de dirección y conducción concentra el mayor número de respuestas (24,7%), seguida por conceptos como autoridad, capacidad de decisión, escucha, ejemplo, inspiración y servicio al bien común.

Cuando se incorpora el concepto de liderar con sentido común, la percepción cambia. Los atributos más asociados pasan a: empatía, escucha y cercanía (18,4%), seguidos por lógica y sentido práctico (16,7%), bien común (14,9%) y capacidad para resolver problemas (11,3%).

Estos resultados apuntan a una evolución en la forma de entender el liderazgo: la ciudadanía sigue valorando la capacidad de conducir, pero exige cada vez más cercanía, criterio y conexión.

Los resultados del Índice de Liderazgo FLSC servirán también como marco de reflexión para la primera edición del Círculo Sola 2026: The War Room Experience, que el presidente de la Fundación, Antonio Sola, desarrollará del 9 al 11 de septiembre en Playa del Carmen (México). Esta experiencia inmersiva reunirá a un centenar de líderes, consultores y profesionales para trabajar, desde la estrategia, el liderazgo y el sentido común, las competencias que hoy demanda una ciudadanía cada vez más exigente.

Sobre la Fundación Liderar con Sentido Común

En la Fundación Liderar con Sentido Común, trabajamos con la misión de localizar, impulsar y formar a mujeres y hombres líderes de nuevo cuño, que conformen una Red de Liderazgos y que sean capaces de inventar primero y gobernar después las nuevas instituciones del futuro mediante la concepción de buenas ideas de sentido común fraguadas en el diálogo y el encuentro, con la finalidad de tender puentes y restaurar las grietas que nos dividen, buscando siempre el Bien Vivir de todos en el marco del Bien Común.