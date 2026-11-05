Xochimilcos en México: Estos lugares también llevan su nombre

Xochimilco es uno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México. Sus canales, trajineras y riqueza natural lo convierten en un referente turístico y cultural que forma parte de la identidad de la capital.

Pero ¿sabías que existen otros lugares en México que tienen nombres similares o están relacionados con Xochimilco? Desde barrios históricos hasta parques y atractivos turísticos, te contamos cuáles son y qué los hace especiales.

¿Cuántos Xochimilcos hay en México?

Primero es importante saber que el nombre de Xochimilco viene del idioma náhuatl, que tiene como significado “en la tierra sembrada de flores”.

Aunque es conocido principalmente por sus canales en la Ciudad de México, existen otros sitios que comparten este nombre o tienen alguna relación con él. Estos son algunos de los más interesantes.

El Barrio de Xochimilco en Oaxaca de Juárez

El Barrio de Xochimilco, en Oaxaca de Juárez, es uno de los sitios históricos más importantes de la ciudad. Su fundación se remonta al 30 de junio de 1486, cuando fue establecido por soldados xochimilcas enviados por el emperador mexica Ahuítzotl.

Actualmente, es uno de los barrios más pintorescos de Oaxaca, gracias a sus calles empedradas, casonas y ambiente tradicional. A diferencia del Xochimilco de la capital, aquí no hay canales, pero sí un encanto histórico que lo distingue.

Se encuentra al norte del Centro Histórico de Oaxaca de Juárez y es un lugar que conserva parte de la historia de la ciudad.

Xochimilco en Tecolutla, Veracruz

En Tecolutla, Veracruz, también existe un sitio conocido como Xochimilco, relacionado con un entorno natural en el que los canales y la fauna local forman parte de su atractivo.

Durante los recorridos por esta zona es posible apreciar diferentes especies de animales y disfrutar de un ecosistema que recuerda, en cierta medida, a los paisajes lacustres que caracterizan al Xochimilco de la Ciudad de México.

Xoximilco Cancún

En Quintana Roo se encuentra Xoximilco Cancún, una atracción del grupo Xcaret que lleva la experiencia de las trajineras a otro destino turístico.

Un lugar que recrea parte de la esencia de Xochimilco mediante paseos en trajinera, música mexicana y una cena durante el recorrido, convirtiéndose en una experiencia que combina tradición, fiesta y gastronomía.

Así, incluso lejos de la capital, es posible disfrutar de una propuesta inspirada en uno de los espacios más representativos de la Ciudad de México.

Nuevo Xochimilco, Chiapas

Nuevo Xochimilco es una localidad que pertenece al municipio de Ostuacán, en Chiapas, y se encuentra aproximadamente a 259 o 260 metros sobre el nivel del mar.

Se trata de una comunidad pequeña que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cuenta con mil 815 habitantes.

Aunque no tiene la fama turística del Xochimilco capitalino, también forma parte de los lugares de México que llevan este nombre.

Xochimilquito, en Tlalnepantla

En Tlalnepantla de Baz, Estado de México, se encuentra Xochimilquito, un nombre con el que se conoce cariñosamente a un espacio natural de la zona.

Este lugar cuenta con alrededor de 30 hectáreas y forma parte del Vaso Regulador Carretas-Ixtacala. Además, alberga un humedal y vegetación acuática que contribuyen a su importancia ambiental.

Aunque no cuenta con las tradicionales trajineras ni con los canales turísticos de Xochimilco, es otro referente que destaca por su relación con el agua y la naturaleza.

Estos son algunos de los lugares que comparten nombres similares o evocan al Xochimilco de la Ciudad de México. Cada uno tiene su propia historia, características y atractivos.