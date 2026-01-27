¿Por qué siempre quieres postre? Expertos en nutrición explican el antojo de azúcar

¿Antojo de azúcar? A veces —o muchas veces— el cuerpo parece ponerse de acuerdo para pedir una barra de chocolate de forma urgente.

Por qué el antojo de azúcar aparece después de comer, según expertos

La ciencia detrás de los antojos de azúcar no es sencilla. No existe una causa exacta ni una explicación universal. En realidad, se trata de un fenómeno complejo en el que intervienen distintos factores que actúan de forma simultánea.

Tal como explica Lindsay Malone, instructora de nutrición en la Facultad de Medicina de la Universidad Case Western Reserve, estos deseos pueden estar influenciados por la biología, la psicología y el entorno. Y lo más interesante es que rara vez actúan por separado: se cruzan, se refuerzan y se confunden entre sí.

El consumo en exceso de azúcar daña tus órganos y los inflama. Canva

¿Suena complicado? Es normal. Pero entender estos factores puede ayudarte a interpretar mejor lo que tu cuerpo pide. A continuación, te explicamos los elementos clave que pueden estar detrás de tus antojos de azúcar

El tipo de carbohidratos que despierta el antojo de azúcar

Muchas veces el antojo de azúcar tiene que ver con lo que comes. Los carbohidratos simples —como refrescos, jugos, dulces, galletas o pasteles— elevan rápido el azúcar en la sangre y dan energía momentánea.

El problema es que ese efecto dura poco. Después viene una bajada brusca y el cuerpo vuelve a pedir algo dulce.

Por eso, aunque el azúcar parece ayudar al inicio, en realidad mantiene el antojo activo y te mete en un ciclo difícil de romper.

Cheesecake con frutos rojos, un postre ligero, pero cremoso Canva

Cómo evitar los antojos durante el día

Para reducirlos, lo más efectivo es comer de forma más equilibrada. Cada comida debería incluir carbohidratos, proteínas y grasas. Esta combinación ayuda a que el azúcar en la sangre se mantenga estable y evita los altibajos.

Los alimentos naturales funcionan mejor. Por ejemplo, la fruta tiene azúcar, sí, pero también fibra, lo que hace que el impacto sea menor. Lo mismo pasa con lácteos naturales y comidas menos procesadas: dan energía más constante y menos antojos.

Cómo reducir el consumo de azúcar sin sufrirlo