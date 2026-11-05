5 cabañas cerca de CDMX para escaparte el puente de noviembre 2026

El puente de noviembre 2026 está cada vez más cerca y, para quienes buscan salir de la rutina sin viajar demasiado, hay distintas opciones de cabañas cerca de CDMX donde es posible pasar unos días rodeados de naturaleza.

Este año, el descanso obligatorio por la Revolución Mexicana será el lunes 16 de noviembre, por lo que algunas personas podrán disfrutar de un fin de semana largo del sábado 14 al lunes 16.

Destinos como Valle de Bravo, Huasca de Ocampo, Mineral del Chico y Tepoztlán cuentan con alojamientos que van desde pequeñas cabañas en el bosque hasta espacios con chimenea, jacuzzi o alberca privada.

Cabañas cerca de CDMX para disfrutar el puente de noviembre

Si todavía no tienes planes para el descanso de noviembre, estas cinco opciones permiten organizar una escapada en pareja, con amigos o en familia, dependiendo del tipo de alojamiento y las actividades que prefieras.

1. Wander Cabins en Valle de Bravo, Estado de México

Para quienes buscan pasar unos días entre árboles, Wander Cabins cuenta con un complejo de nueve cabañas en una zona boscosa de Valle de Bravo, a aproximadamente dos horas de la Ciudad de México.

Las unidades tienen diferentes capacidades, desde dos hasta cuatro personas, y están equipadas para preparar alimentos sin necesidad de salir del alojamiento.

Entre sus instalaciones y servicios se encuentran

Cama matrimonial y baño privado con agua caliente.

Estufa, utensilios de cocina y refrigerador pequeño.

Área exterior con fogatero y parrilla.

Experiencias adicionales como jacuzzi, masajes y caminatas guiadas.

Una de sus características es que las cabañas no cuentan con Wi-Fi, aunque hay conexión en determinadas áreas comunes.

El alojamiento publica tarifas desde 2,585 pesos por noche, más IVA, pero el precio puede cambiar según las fechas y la unidad elegida.

Las cabañas cerca de CDMX ofrecen opciones de hospedaje en el bosque para aprovechar el puente de noviembre 2026. Wander Cabins

2. Cabañas El Principio y Spa en Huasca de Ocampo, Hidalgo

Huasca de Ocampo es otro de los destinos que pueden visitarse durante un fin de semana largo. Este Pueblo Mágico de Hidalgo cuenta con zonas boscosas, antiguas haciendas y atractivos naturales.

Una de sus alternativas de hospedaje es Cabañas El Principio y Spa, ubicado en la zona de Bosque Real, a pocos minutos en automóvil del centro.

El complejo ofrece diferentes modalidades de alojamiento, incluidas cabañas y espacios de glamping, por lo que puede resultar una opción para parejas y familias.

Entre sus servicios destacan las áreas para fogatas, espacios de convivencia, opciones de alimentos y tratamientos de spa.

Durante la estancia también es posible aprovechar la cercanía con los Prismas Basálticos, una formación natural de columnas de roca que constituye uno de los principales atractivos turísticos de Huasca.

Cabañas El Principio y Spa ofrece hospedaje en Huasca de Ocampo, Hidalgo, con opciones de glamping para el puente de noviembre. Booking.com

3. Grasshopper Cabañas en Tepoztlán, Morelos

Si prefieres un destino con un clima generalmente más templado, Tepoztlán cuenta con opciones de alojamiento rodeadas de vegetación, sin alejarse demasiado de la capital.

Entre ellas se encuentra Grasshopper Cabañas, un complejo que ofrece hospedaje en espacios independientes con cocina equipada, baño privado y terraza.

Sus unidades tienen diferentes características, por lo que conviene revisar qué incluye cada una antes de reservar.

Algunas cuentan con alberca privada, mientras que otras permiten hospedarse con mascotas.

El alojamiento también dispone de estacionamiento y conexión a internet. Su ubicación permite combinar el descanso con una visita al centro de Tepoztlán, donde se encuentran mercados, restaurantes y comercios de artesanías.

Para quienes prefieren preparar sus propios alimentos, las cabañas incluyen utensilios y espacios para cocinar, aunque los servicios pueden variar dependiendo de la unidad seleccionada.

Las cabañas cerca de CDMX con terrazas y espacios privados son una alternativa para descansar durante el puente de noviembre. Cabañas El Principio y Spa

4. Quinta 17 en Huasca de Ocampo, Hidalgo

Otra alternativa en Hidalgo es Quinta 17, un alojamiento de cabañas boutique ubicado en la zona de El Zembo, en Huasca de Ocampo.

A diferencia de los complejos orientados a grupos grandes, su oferta se concentra principalmente en estancias para dos personas, con espacios diseñados para disfrutar de mayor privacidad.

Las cabañas tienen diferentes distribuciones y algunas incorporan amenidades como chimenea, jacuzzi, tina o terraza con vista al bosque.

También cuentan con servicios que facilitan pasar el fin de semana dentro del alojamiento, como cocina, baño privado y áreas exteriores.

Para complementar la estancia, el establecimiento ofrece experiencias adicionales de bienestar y actividades al aire libre, sujetas a disponibilidad.

Quienes quieran salir a explorar pueden aprovechar los senderos y espacios naturales de los alrededores de Huasca.

Las cabañas cerca de CDMX ofrecen alojamientos para parejas que buscan privacidad y contacto con la naturaleza durante el puente de noviembre. Quinta 17

5. Cabañas Las Monjas en Mineral del Chico, Hidalgo

Para quienes disfrutan del clima frío y los paisajes de montaña, Mineral del Chico es otro destino que vale la pena considerar durante el puente de noviembre.

En esta zona se encuentran Cabañas Las Monjas, un alojamiento con opciones para parejas y grupos que buscan pasar unos días cerca del bosque.

Entre sus instalaciones se mencionan jardines, espacios con asadores y algunas cabañas equipadas con chimenea, una característica útil durante las noches frescas.

Mineral del Chico también permite realizar actividades fuera del alojamiento, especialmente para quienes disfrutan caminar y conocer paisajes naturales.

Uno de sus principales atractivos es el Parque Nacional El Chico, conocido por sus bosques, formaciones rocosas y rutas para practicar senderismo.

Antes de viajar, conviene revisar las condiciones de acceso y las actividades disponibles en la zona, especialmente si se planea realizar recorridos al aire libre.

Las cabañas en Mineral del Chico, Hidalgo, permiten disfrutar del paisaje montañoso durante el puente de noviembre 2026. IG cabanaslasmonjas

Qué revisar antes de reservar cabañas cerca de CDMX para el puente de noviembre

Aunque estos destinos permiten organizar viajes cortos, hay algunos aspectos que conviene considerar antes de pagar el hospedaje, particularmente por tratarse de un fin de semana largo.

Lo primero es confirmar la disponibilidad para las noches del 14 y 15 de noviembre, ya que las tarifas publicadas de manera habitual no necesariamente corresponden a los precios del puente.

También es recomendable revisar los siguientes puntos

Capacidad máxima, especialmente si viajas con niños o amigos.

Servicios incluidos , como calefacción, cocina, internet o estacionamiento.

Política de mascotas , porque algunas cabañas las aceptan y otras no.

Condiciones de cancelación y posibles cargos adicionales.

Acceso al alojamiento , debido a que algunas propiedades están en caminos rurales.

En destinos boscosos de Hidalgo y Estado de México también conviene llevar ropa abrigadora, pues las temperaturas pueden bajar durante la noche.