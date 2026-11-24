Despedir el año viejo en casa tiene su encanto indiscutible pero, ¿no se te antoja pasar las últimas horas fuera de México? Si tienes ganas de turistear y celebrar Año Nuevo, conoce estos destinos que son un éxito.

Salir de México en la recta final de diciembre permite elegir el escenario exacto de tu próximo comienzo. Mientras en el hemisferio norte las plazas se cubren de nieve, al cruzar el ecuador el verano invita a brindar descalzo sobre la arena frente al océano, viviendo unas vacaciones muy diferentes.

Ya sea que busques la adrenalina de una cuenta regresiva multitudinaria junto a millones de desconocidos, un refugio familiar lleno de magia infantil o una ceremonia ancestral en silencio bajo las estrellas, los destinos internacionales para celebrar Año Nuevo ofrecen experiencias diseñadas a la medida de cada personalidad.

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¿Dónde celebrar Año Nuevo fuera de México?

Río de Janeiro

Si tu idea de recibir el año incluye música en vivo hasta el amanecer, temperaturas cálidas, baile frente al mar y una energía colectiva imposible de igualar, ningún lugar en la Tierra compite con el Réveillon de Río de Janeiro.

Cada 31 de diciembre, más de dos millones de personas se congregan a lo largo de los cuatro kilómetros de la playa de Copacabana para protagonizar la celebración al aire libre más alegre del hemisferio sur.

La regla no escrita es vestirse de blanco para recibir el nuevo año con armonía; otra superstición es saltar siete olas a medianoche pidiendo un deseo por cada salto y agradeciendo a Iemanjá, la deidad protectora de los mares.

Desde la CDMX o Cancún puedes volar vía São Paulo (con conexiones directas) o hacer escala en ciudades como Panamá o Bogotá.

Nueva York

Para quienes sueñan con vivir la postal cinematográfica por excelencia de la Nochevieja, Nueva York sigue siendo el estándar. Estar en el corazón de Manhattan cuando desciende la esfera luminosa de cristal en Times Square es una de esas experiencias que todos quieren vivir una vez en la vida.

Pero si decides ir a Times Square, recuerda que una vez que entras a los corrales de seguridad alrededor de las 15:00 o 16:00 horas no puedes salir y volver a entrar, y no hay baños públicos dentro del perímetro cerrado.

Escuchar “New York, New York” de Frank Sinatra es el evento más famoso, pero la ciudad ofrece alternativas igual de espectaculares para quienes prefieren evitar pasar diez horas de pie en el frío invernal.

Por ejemplo, fuegos artificiales en Central Park y Prospect Park, cruceros panorámicos por el río Hudson o hacer la caminata nocturna por el Puente de Brooklyn.

Walt Disney World Resort Disney Blog

Walt Disney World Resort

Cuando viajas con niños pequeños o varias generaciones de la familia al mismo tiempo, encontrar un destino donde todos se diviertan sin complicaciones logísticas es clave. Orlando puede ser la mejor opción para celebrar Año Nuevo, específicamente en Walt Disney World Resort.

Tanto Magic Kingdom como EPCOT despliegan producciones pirotécnicas especiales exclusivas para el 30 y 31 de diciembre. En EPCOT, cada pabellón internacional del World Showcase celebra la llegada del Año Nuevo según el huso horario de su país de origen con música y DJs en vivo, culminando con un cierre pirotécnico de 360 grados alrededor de la laguna.

Además, Magic Kingdom suele presentar su espectáculo Fantasy in the Sky tanto la noche del 30 como la del 31 de diciembre, permitiendo disfrutar la magia sin tanta saturación.

Asegúrate de contar con reservación de parque vigente si tu boleto lo requiere, llega antes de la apertura oficial y reserva tus restaurantes con al menos 60 días de anticipación.

Edimburgo

Si te atraen las tradiciones históricas con aire místico, el frío europeo, los castillos iluminados y las fiestas callejeras con gaitas y rock celta, Edimburgo es tu destino. En Escocia, la celebración de Año Nuevo se le conoce como Hogmanay y posee tanta relevancia histórica que durante siglos superó incluso a la Navidad en importancia cultural.

El Hogmanay de Edimburgo suele extenderse del 30 de diciembre al 1 de enero con eventos como la Procesión de las Antorchas, la gran fiesta callejera bajo el Castillo de Edimburgo, el canto de Auld Lang Syne y el First-Footing: la creencia de que la primera persona en cruzar el umbral de una casa tras la medianoche define la suerte del hogar durante todo el año.

Los eventos principales del Hogmanay requieren compra previa de boletos de acceso, los cuales suelen agotarse semanas antes. Empaca ropa térmica resistente al viento y la lluvia, ya que diciembre en Escocia es frío y húmedo.

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China

China ofrece una experiencia totalmente fuera de lo común a los esquemas tradicionales de Occidente. Por un lado, sus grandes metrópolis celebran el Año Nuevo Gregoriano el 31 de diciembre con espectáculos tecnológicos de vanguardia que sustituyen la pólvora tradicional por coreografías aéreas de miles de drones iluminados.

Por otro, unas semanas después (entre finales de enero y mediados de febrero, según el calendario lunar) el país entero se paraliza para vivir la Fiesta de la Primavera o Año Nuevo Chino, la festividad familiar más grande del planeta.

La ciudad más cosmopolita de China para recibir el 31 de diciembre es Shanghái, donde se despliegan espectáculos sincronizados de mapping arquitectónico sobre los rascacielos, rayos láser y shows masivos de drones que dibujan figuras tridimensionales, dragones luminosos y cuentas regresivas en el cielo nocturno.

Otras ciudades importantes son Beijing (la capital), Shenzhen y Chongqing. También puedes acudir a Hong Kong, donde se puede ver un espectáculo pirotécnico y multimedia desde el puerto Victoria.

Si te animas, ya hay vuelos directos desde CDMX o Tijuana hacia Pekín o Shenzhen, además de conexiones vía Tokio, Seúl, Los Ángeles o San Francisco hacia Shanghái y Hong Kong.

Recibir el Año Nuevo fuera de México es la mejor manera de recordarte que el mundo es enorme y que cada enero trae consigo la oportunidad de empezar historias inolvidables.