Noche de Jazz infantil en CDMX: cuándo es y cómo asistir GRATIS

El jazz es uno de los géneros musicales con mayor libertad creativa, y acercar a los niños a este tipo de música puede ser una experiencia enriquecedora desde temprana edad.

Si estás buscando un plan diferente para celebrar el Día del Niño, esta opción en la Ciudad de México puede ser perfecta para disfrutar en familia mientras descubren nuevos sonidos.

Como parte de la Noche de Museos, se llevará a cabo la “Noche de Jazz para niñas y niños”. Aquí te contamos todos los detalles.

Noche de Jazz para niñas y niños

En este evento podrás disfrutar de un momento único en familia. Si a tus hijos les gusta la música o quieres que conozcan el jazz, esta experiencia puede marcar un primer acercamiento muy especial.

La “Noche de Jazz para niñas y niños” contará con la participación de Juan Carlos Guarneros, quien llevará a los pequeños a sumergirse en este género musical de forma divertida y accesible.

¿Cuándo es la Noche de Jazz para niñas y niños en CDMX?

Si quieres disfrutar de este evento se realizará en el marco del Día del Niño, el próximo 29 de abril a las 18:30 horas.

Lo mejor es que la entrada es completamente gratuita, por lo que es una gran oportunidad para que niñas, niños y adultos disfruten del jazz sin costo.

Noche de Jazz para niños en CDMX: dónde y cuándo Foto: Secretaría de Cultura

¿Cómo llegar a la Plaza de la Santa Veracruz?

El evento se llevará a cabo en la Plaza de la Santa Veracruz, ubicada frente al Museo Nacional de la Estampa (Munae), en Avenida Hidalgo 39, colonia Centro, en CDMX.

Si planeas llegar en transporte público, la estación Metro Bellas Artes se encuentra a solo unos minutos caminando.

Noche de Jazz para niños en CDMX: dónde y cuándo Foto: Cuartoscuro.com

¿Por qué el jazz es bueno para niñas y niños?

La música tiene un impacto positivo en el desarrollo infantil. En el caso del jazz, ayuda a estimular la creatividad, mejorar la concentración y desarrollar habilidades sensoriales.

Además, al escuchar distintos instrumentos, los niños fortalecen su oído y su capacidad de atención de una forma divertida.

En adultos, estudios de la Universidad de California en Irvine señalan que escuchar jazz puede incluso ayudar a reducir el dolor musculoesquelético y disminuir los niveles de ansiedad.

Noche de Jazz para niños en CDMX: dónde y cuándo Foto: Canva

Si quieres salir de lo tradicional y vivir una experiencia distinta, esta Noche de Jazz puede ser el plan perfecto para celebrar el Día del Niño en un ambiente lleno de música y cultura.

Una oportunidad ideal para que los más pequeños descubran el jazz mientras pasan un momento especial en familia.