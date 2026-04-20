Los outfits que brillaron en Pink Polo México 2026

El Pink Polo México 2026 no solo destacó por su nivel deportivo, sino también por convertirse en una auténtica pasarela al aire libre donde el estilo, la elegancia y la personalidad marcaron tendencia.

La segunda edición de este torneo femenino, celebrado el 19 de abril en el Club de Polo de Tecámac, reunió a figuras clave del mundo ecuestre, socialités y amantes de la moda que elevaron el código de vestimenta a otro nivel.

Con una mezcla perfecta entre sofisticación campestre y lujo contemporáneo, los asistentes dejaron claro que el polo no solo se juega en la cancha, también se vive a través del estilo.

Lorenza Centeno

Una de las grandes protagonistas fue Lorenza Centeno, organizadora del evento, quien apostó por un look monocromático en negro que rompió con la clásica paleta clara del polo. Su vestido asimétrico de un solo hombro, con corte envolvente y hebilla metálica, proyectó una imagen de liderazgo y sofisticación absoluta.

Lorenza Centeno destacó con un sofisticado look en negro absoluto. Sergio Bejarano

El estilismo se elevó con un sombrero de ala ancha en fieltro negro y una pañoleta de seda con motivos astrales, que añadió un toque creativo. La joyería minimalista —cadena con diamante y aretes delicados— completó un look que equilibró fuerza y elegancia.

Ksenia Lavrentieva

En contraste, Ksenia Lavrentieva apostó por una estética completamente blanca, demostrando que el “menos es más” sigue siendo una fórmula infalible. Su conjunto de blusa texturizada y pantalón de lino transmitió frescura y sofisticación sin esfuerzo.

Ksenia Lavrentieva apostó por el lujo silencioso en tonos blancos. Sergio Bejarano

Las mangas ligeramente abullonadas y los detalles sutiles en los puños aportaron un aire femenino, mientras que sus gafas de sol y actitud relajada consolidaron un look perfecto para una tarde de polo bajo el sol.

Juliana Ramírez

La elegancia relajada también tuvo su momento con Juliana Ramírez, quien lució un minivestido blanco de tirantes con falda plisada. Su outfit destacó por su sencillez bien ejecutada, ideal para un evento de día.

Juliana Ramírez brilló con un minivestido fresco y sporty chic. Sergio Bejarano

Los accesorios jugaron un papel clave: sombrero de paja, bolso pequeño con cadena dorada y, como toque inesperado, sneakers en tono gris perla. Esta combinación definió una tendencia clara: el sporty chic de lujo sigue dominando el street style.

Karina Cabañas y Xavier Gurza

Otra de las organizadoras, Karina Cabañas, junto a Xavier Gurza, ofrecieron una lección de estilo en pareja. Él apostó por una paleta terrosa con chaqueta de gamuza en tono tabaco, camisa de lino azul y pantalones arena, complementados con un sombrero western de alta gama.

Karina Cabañas y Xavier Gurza deslumbraron como la pareja mejor vestida. Sergio Bejarano

Ella, por su parte, eligió un look sporty-chic con una polo borgoña y jeans blancos, logrando un contraste vibrante y moderno. La gorra y las gafas de sol añadieron funcionalidad sin perder sofisticación, demostrando que la moda ecuestre puede ser práctica y elegante al mismo tiempo.

Sara Betancourt

Entre las jugadoras, Sara Betancourt no solo brilló en la cancha como parte del equipo ganador, sino también en su llegada al evento. Su look combinó una tank top blanca con pantalones de mezclilla en tono moka, creando una base minimalista que destacó por su equilibrio.

Sara Betancourt combinó elegancia ecuestre con un toque moderno. Sergio Bejarano

Sin embargo, fueron los accesorios los que elevaron el outfit: sombrero de fieltro, pañoleta de seda, cinturón artesanal y gafas de aviador. Cada elemento aportó carácter, logrando una estética que fusiona tradición ecuestre con un enfoque moderno.

El Pink Polo México 2026 reafirmó que este evento va mucho más allá del deporte. Se convirtió en un punto de encuentro donde convergen estilo de vida, moda y cultura, impulsando además la visibilidad del polo femenino en Latinoamérica.

La jornada también dejó claro que el dress code ecuestre evoluciona: del clásico blanco y beige a propuestas más arriesgadas. Sin duda, esta edición no solo coronó a sus campeonas en la cancha, sino también a las mejor vestidas fuera de ella.