¿Tu hijo no suelta el celular? Así puedes reducir pantallas sin causar ansiedad

Si como mamá o papá estás pensando en quitar o reducir el uso del celular en tus hijos, es importante hacerlo con estrategia y no de forma brusca.

Hoy en día, las pantallas están en todos lados, por lo que eliminarlas por completo puede ser complicado. Sin embargo, sí es posible disminuir su uso sin generar ansiedad en los niños, siempre que se haga de forma gradual y consciente.

¿Qué consecuencias tienen las pantallas en los niños?

Aunque pueden parecer inofensivos, los dispositivos electrónicos sí tienen efectos en el desarrollo infantil. De acuerdo con el neuropsicólogo Álvaro Bilbao, experto en crianza respetuosa, el uso excesivo de pantallas puede provocar:

Retraso en el desarrollo del lenguaje

Retraso en el desarrollo del lenguaje Disminución del juego libre

Aumento de la irritabilidad

Dificultades en la atención

Estos efectos no siempre se notan de inmediato, pero pueden impactar en su desarrollo a largo plazo.

Estrategias para reducir el uso de pantallas en los niños, sin causarles ansiedad Foto: Canva

¿Cómo limitar el uso de pantallas en niños?

Reducir el tiempo frente a pantallas no tiene que convertirse en una batalla diaria. La clave está en hacerlo de forma progresiva y con alternativas atractivas.

Ofrece actividades que realmente les interesen

Muchas veces el uso de pantallas aparece por aburrimiento. Por eso, es importante ofrecer opciones como:

Manualidades Juegos de mesa Actividades al aire libre

Revisa tus propios hábitos en casa

Los niños aprenden por imitación. Si te ven constantemente con el celular, querrán hacer lo mismo.

Reducir tu propio uso frente a ellos fortalece el vínculo familiar y envía un mensaje claro sobre el equilibrio digital.

Haz cambios graduales, no radicales

Quitar el celular de golpe puede generar frustración a los niños, por eso lo ideal es: reducir entre 10 y 15 minutos diarios y establecer horarios sin pantallas en actividades como la hora de la comida o antes de dormir. Esto facilita la adaptación sin generar ansiedad.

Evita usar las pantallas como premio o castigo

Frases como “si te portas bien puedes usar la tablet” aumentan su valor emocional. En lugar de eso, ofrece alternativas que no dependan de su conducta, para que el uso de dispositivos no se convierta en un “premio deseado”.

Estrategias para reducir el uso de pantallas en los niños, sin causarles ansiedad Foto: Canva

Recomendaciones para el uso de pantallas en niños

Si decides permitir el uso de dispositivos, lo mejor es hacerlo con acompañamiento. De acuerdo con UNICEF, estas prácticas ayudan:

Prioriza la calidad del contenido, no solo el tiempo

Prioriza la calidad del contenido, no solo el tiempo Dedica tiempo a jugar con tus hijos

Comparte al menos una comida al día sin dispositivos

Evita pantallas antes de dormir

Practica descansos digitales (ayuno de redes sociales)

Fomenta actividades sin tecnología, como el juego y la socialización

Reducir pantallas sin ansiedad sí es posible

Aunque puede parecer complicado al inicio, reducir el uso de pantallas en los niños no tiene que ser una experiencia negativa.

Estrategias para reducir el uso de pantallas en los niños, sin causarles ansiedad Foto: Canva

Con información, paciencia y pequeños cambios, puedes lograr un equilibrio saludable que beneficie su desarrollo… y también la dinámica familiar.