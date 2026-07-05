¿Tu casa está lista para las lluvias? Estas son las 10 revisiones que no debes olvidar

Con la llegada de la temporada de lluvias, preparar la vivienda puede marcar la diferencia entre pasar unos meses tranquilos o enfrentar problemas como goteras, humedad, filtraciones e incluso afectaciones en la estructura del inmueble. Realizar una inspección preventiva permite detectar fallas a tiempo y evitar gastos mayores por reparaciones.

A continuación, te compartimos diez puntos clave que debes revisar para prevenir daños en tu hogar durante la temporada de lluvias.

Foto: www.magnific.com

1. ¿El techo está listo para soportar las lluvias?

El techo es una de las áreas más expuestas durante esta temporada. Es recomendable retirar hojas, tierra y cualquier residuo acumulado en la azotea o canaletas para evitar encharcamientos. Además, conviene revisar el estado del impermeabilizante y reparar grietas, fisuras que puedan convertirse en goteras.

2. Mantenimiento de puertas y ventanas

Una revisión de puertas y ventanas ayuda a impedir que el agua se filtre al interior del hogar. Corrige cualquier abertura y comprueba que las cerraduras funcionen correctamente, ya que también brindan mayor resistencia frente a los fuertes vientos.

3. Inspección del sistema de drenaje

Revisa que no existan fugas, humedad o filtraciones cerca de los cimientos y muros. Si detectas alguna anomalía, lo más recomendable es acudir con un especialista para evitar daños mayores.

Mantener libres de basura las coladeras, rejillas y desagües, tanto dentro como fuera de la vivienda, es una de las medidas más importantes. Retira con frecuencia hojas, tierra, ramas y cualquier otro residuo que pueda obstruir el paso del agua.

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4. Revisión de las tuberías exteriores

Las tuberías expuestas al exterior pueden deteriorarse por la lluvia, los cambios de temperatura o impactos accidentales. Comprueba que no tengan grietas, corrosión o fugas y sustituye cualquier pieza deteriorada.

5. Poda preventiva de árboles

Mantener los árboles podados ayuda a reducir la caída de ramas y hojas que podrían obstruir los desagües o provocar accidentes. Es importante asegurarse de que la vegetación alrededor de la vivienda no represente un peligro durante las tormentas.

6. Cuidado de fachadas y muros exteriores

Las fachadas también requieren atención antes de la temporada de lluvias. Revisa si existen grietas, desprendimientos o pintura deteriorada. Aplicar un recubrimiento impermeable puede prevenir filtraciones y prolongar la vida útil de los muros.

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7. Control de la humedad y la ventilación

Una buena ventilación ayuda a mantener secos los espacios interiores. Aprovecha los momentos del día con menor humedad para abrir las ventanas y, si es necesario, utiliza deshumidificadores o productos absorbentes. Si aparecen manchas de moho, elimínalas cuanto antes con una solución de agua y vinagre para impedir que se propaguen.

8. Mantenimiento de patios y jardines

Las áreas exteriores también necesitan mantenimiento. Mantén limpios patios, terrazas y jardines para evitar que se acumule agua. Además de favorecer el drenaje, esta medida reduce el riesgo de inundaciones y mantiene en mejores condiciones los espacios alrededor de la vivienda.

9. Protección de objetos importantes

Si la vivienda se encuentra en una zona con riesgo de inundaciones o filtraciones, procura colocar documentos importantes, aparatos electrónicos y muebles sobre repisas o superficies elevadas. También es recomendable separar los muebles de las paredes para favorecer la ventilación y disminuir la posibilidad de que aparezca moho o humedad.

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10. Protección de aparatos eléctricos

Las lluvias pueden provocar variaciones de voltaje o cortocircuitos que dañen los equipos eléctricos. Para reducir riesgos, verifica que las instalaciones eléctricas estén en buen estado y evita conectar demasiados aparatos en un mismo contacto. Si se pronostican tormentas intensas, desconecta los equipos que no sean indispensables y mantén los dispositivos electrónicos alejados de zonas donde pueda filtrarse el agua.

Antes de que las lluvias se presenten con mayor intensidad, destinar unos minutos a revisar las condiciones de la vivienda puede ayudar a detectar problemas cuando aún son fáciles de solucionar. Un mantenimiento preventivo no solo protege el patrimonio familiar, sino que también brinda mayor seguridad y tranquilidad durante toda la temporada.