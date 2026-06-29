¿Quiénes son las guapas hijas de Jessica Alba que robaron miradas en el Mundial 2026?

Jessica Alba ha dejado claro que, sin importar los cambios en su vida personal, sus hijos siguen ocupando el primer lugar. Tras su separación de Cash Warren, la actriz ha mantenido una relación cercana con sus hijas Honor y Haven, así como con su hijo menor, Hayes, quienes han sido parte fundamental de su vida desde hace más de una década.

Algo que dejó ver hace unos días, ya que la famosa actriz y sus hijas se volvieron virales todo gracias a una foto en las que se les ve posando a la cámara, esto mientras se encontraban presenciando el encuentro del Mundial entre Estados Unidos y Turquía, disputado en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

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Aunque Jessica Alba y Cash Warren pusieron fin a su matrimonio en 2025, ambos han reiterado que seguirán trabajando juntos por el bienestar de sus hijos. Al anunciar su separación, la actriz expresó:

"Seguimos adelante con amor, bondad y respeto mutuo, y siempre seremos una familia. Nuestros hijos siguen siendo nuestra máxima prioridad".

Meses después, los dos fueron vistos juntos durante la graduación de Haven, demostrando que continúan compartiendo momentos importantes como familia.

¿Quiénes son las hijas de Jessica Alba?

Honor Marie Warren, la hija mayor de Jessica Alba

La primera hija de Jessica Alba y Cash Warren nació el 7 de junio de 2008 en Los Ángeles. Su nombre fue elegido después de que una amiga de la actriz lo mencionara durante una reunión, mientras que Marie corresponde al segundo nombre de Jessica.

La actriz explicó que buscaba un nombre poco común para su hija debido a su propia experiencia.

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Honor estudió en la Crossroads School for Arts & Sciences, la misma institución donde estudió su padre.

Conforme fue creciendo, la relación entre madre e hija también atravesó algunos retos propios de la adolescencia. Jessica Alba reveló que ambas asistieron juntas a terapia para fortalecer su comunicación. Actualmente, Honor mantiene una relación muy cercana con su madre.

Además, está previsto que inicie sus estudios en la Universidad de Yale durante el otoño de 2026.

Haven Garner Warren, la segunda hija de la actriz

Tres años después del nacimiento de Honor, Jessica Alba y Cash Warren recibieron a su segunda hija, Haven Garner Warren, el 13 de agosto de 2011.

Su nacimiento fue muy especial, ya que llegó al mundo dentro del saco amniótico, situación que inspiró su nombre.

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Cuando Haven comenzó la preadolescencia, la actriz decidió acudir con ella a terapia para mantener una comunicación abierta.

Aunque suele mantenerse alejada de los reflectores, Haven ha acompañado a su madre a algunos eventos públicos y ha aparecido en publicaciones familiares de Instagram.

Hayes, el hijo menor de Jessica Alba

El único hijo varón de la actriz nació el 31 de diciembre de 2017. Hayes Alba Warren es el menor de la familia y su nombre mantiene la tradición de que todos los hijos de Jessica Alba comiencen con la letra H.

En sus redes sociales, la actriz suele compartir algunos momentos junto a su hijo, desde partidos de los Lakers hasta actividades relacionadas con The Honest Company, empresa que fundó años atrás.

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Más allá de su carrera como actriz y empresaria, Jessica Alba ha asegurado que lo más importante para ella siempre serán sus hijos. Incluso cuando hablaba sobre el reto de combinar el trabajo con la maternidad, dejó claro qué era lo verdaderamente esencial.