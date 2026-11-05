¿Qué hizo Hugh Jackman? Dafne Keen expone lo ocurrido en su infancia tras rodajes de Logan

La actriz Dafne Keen sorprendió al confesar el lado oscuro de Hollywood que le tocó conocer durante su infancia, específicamente, tras los rodajes de Logan, en donde compartió escenas con Hugh Jackman.

Durante una entrevista reciente, la intérprete recordó que, cuando tenía entre 11 y 13 años, algunas personas le ofrecían cocaína en fiestas organizadas después de los rodajes.

La revelación tuvo lugar en el podcast Inside of You with Michael Rosenbaum, conducido por el actor Michael Rosenbaum. Durante la conversación, Keen habló abiertamente sobre su relación con las drogas y el alcohol, así como de las experiencias que marcaron su infancia en Hollywood.

Dafne Keen recuerda las ofertas de cocaína que recibió durante su infancia

Dafne Keen, actriz de Logan. ZUMA Press, Inc.

La actriz explicó que, desde muy pequeña, tuvo contacto con ambientes adultos en los que el consumo de sustancias estaba presente. Según relató, en algunas fiestas de fin de rodaje llegó a recibir ofrecimientos de cocaína a pesar de ser menor de edad.

Keen recordó que estas situaciones se repetían en reuniones sociales relacionadas con las producciones cinematográficas en las que participaba. Sin embargo, aseguró que siempre rechazó las ofertas.

La intérprete también explicó que aquellas experiencias influyeron en su percepción del consumo de drogas y alcohol. En lugar de despertar su curiosidad, lo que presenció durante su infancia contribuyó a que mantuviera cierta distancia de esas sustancias.

Durante la entrevista, Dafne Keen habló sobre su decisión de mantenerse alejada de las sustancias y reconoció que nunca ha tenido especial interés en consumir alcohol.

Incluso comentó, entre risas, que no recuerda haber bebido lo suficiente como para experimentar una resaca. También explicó que puede salir de fiesta, bailar y divertirse durante horas sin necesidad de consumir alcohol o drogas.

Soy divertida. No lo necesito. Puedo salir y quedarme hasta las 6 de la mañana, pero sobria. Solo por el ambiente, porque me gusta la música, bailar y estar con la gente".

La actriz contó que, durante su adolescencia, llegó a utilizar algunas excusas para evitar que otras personas insistieran en ofrecerle bebidas o sustancias. En ocasiones fingía que ya había consumido algo para que dejaran de presionarla, aunque en realidad permanecía completamente sobria.

Solía mentir de adolescente para que no me presionaran. Les decía: 'No, estoy bien, no quiero beber, ya consumí algo'", confesó.

Hugh Jackman, una figura protectora durante el rodaje de Logan

Dafne Keen y Hugh Jackman. ZUMA Press, Inc.

Otro de los momentos destacados de la conversación estuvo relacionado con Hugh Jackman, con quien compartió pantalla en Logan (2017). Keen recordó con mucho cariño al actor australiano y destacó el papel que desempeñó durante aquella etapa de su vida.

La intérprete explicó que Jackman siempre estuvo pendiente de su bienestar y procuró que se sintiera cómoda y respetada dentro del rodaje. También recordó que se preocupaba por sus horarios y por evitar que las exigencias de la producción afectaran su experiencia como actriz infantil.

Me dio mucho refuerzo positivo y muy buenos consejos. Siempre fue encantador. Es el mejor 'número uno' que podrías desear y el mejor padre en pantalla. Genuinamente se sentía como una figura paterna", expresó Keen.

Keen describió a su compañero como una persona maravillosa y protectora, y aseguró que trabajar con él fue una experiencia muy positiva.

Fue increíblemente protector y asombroso", concluyó, subrayando cómo su presencia la hizo sentir segura en un entorno que, de otro modo, podía ser hostil para una niña.

En tanto, por otra parte, la actriz también recordó algunas situaciones incómodas relacionadas con la atención que recibía por parte de admiradores durante su infancia.

Según contó, llegó a recibir regalos y cartas inapropiadas, además de experimentar situaciones preocupantes con personas que la seguían hasta su escuela en Madrid.

De Logan a Star Wars: la trayectoria de Dafne Keen

Dafne Keen, actriz. Ricky Fitchett/ZUMA Press Wire/Shutterstock

Dafne Keen nació el 4 de enero de 2005 y alcanzó reconocimiento internacional gracias a su interpretación de Laura, también conocida como X-23, en Logan, película protagonizada por Hugh Jackman y estrenada en 2017.

Su actuación le permitió consolidar una carrera internacional y posteriormente consiguió nuevos papeles en producciones de gran repercusión.

Entre sus trabajos más conocidos destacan la serie His Dark Materials, donde interpretó a Lyra Belacqua; The Acolyte, del universo de Star Wars, y su regreso como Laura en Deadpool & Wolverine (2024).

Sus reciente declaraciones han generado interés porque vuelve a abrir el debate sobre la responsabilidad de la industria cinematográfica en la protección de quienes comienzan sus carreras desde la infancia.

Aunque Keen no identificó a las personas que le ofrecieron cocaína ni señaló a una producción concreta como responsable de esos episodios, su testimonio expone las situaciones a las que pueden enfrentarse los menores que trabajan en entornos dominados por adultos.