¿Quién es Laura Bozzo? De la 'Abogada de los pobres' a reina del talk show en Latinoamérica

Laura Bozzo empezó su carrera en Sudamérica, pero su estilo de hacer programas de televisión y el apodo de la “Abogada de los Pobres”, llevaron a que su trayectoria traspasara fronteras llevándola a tener éxito en Latinoamérica, pero especialmente en México convirtiéndose en la reina del talk show.

¿Cuántos años tiene Laura Bozzo?

Laura Cecilia Bozzo Rotondo, de nombre completo, nació el 19 de agosto de 1951 en Lima, Perú. Actualmente cuenta con 75 años.

Su trayectoria educativa estaba lejos de estar cerca de los medios. Se formó como licenciada en Derecho y Ciencias Políticas ejerciendo su carrera, pero también dando cátedra.

¿Cómo llegó Laura Bozzo a la televisión?

En una entrevista, Laura Bozzo señaló que nunca pensó que la televisión sería parte de su vida ya que su meta estaba en la política, en convertirse en congresista. Sin embargo, el destino tiene jugadas interesantes y la invitación de un productor de televisión en Perú la llevó a tener un primer acercamiento con los foros.

La forma en que se desenvolvió la llevó a que América Televisión decidiera darle un giro a su carrera convirtiéndola en conductora del talk show Laura de América, el gran programa que la llevó al estrellato.

Laura en América (1998-2000): La emisión que la catapultó a nivel continental de la mano de Telemundo .

(1998-2000): La emisión que la catapultó a nivel continental de la mano de . Laura (2001-2006 / 2011-2015): Formato con el que se consolidó en la televisión internacional y posteriormente en Televisa dentro del canal Las Estrellas .

(2001-2006 / 2011-2015): Formato con el que se consolidó en la televisión internacional y posteriormente en dentro del canal . Laura de todos (2009-2010): Su carta de presentación en México a través de TV Azteca y Azteca América .

(2009-2010): Su carta de presentación en a través de y . Laura sin censura (2020-2021): Transmitido por la cadena UniMás.

Además de eso ha participado en reality shows tanto como conductora, invitada o concursante como ha sido en ‘El internado’, ‘La casa de los famosos All-Stars’, ‘MasterChef Celebrity México’, ‘La casa de los famosos’ y ‘Las estrellas bailan en Hoy’.

Su paso por Imagen TV

En marzo de 2022, Laura Bozzo inició una nueva etapa en la televisión mexicana al incorporarse a las filas de Imagen Televisión. En esta frecuencia encabezó la producción Que pase Laura, un espacio transmitido hasta 2023 donde fungió como directora y presentadora con su estilo de debate sobre temáticas sociales.

La vida sentimental y la familia de Laura Bozzo

La vida sentimental de Laura Bozzo es poco conocida. Se sabe que estuvo casada con el abogado peruano Mario de la Fuente entre 1980 y 2002 con quien tuvo dos hijas: Victoria de la Fuente y Alejandra de la Fuente.

Luego de Mario de la Fuente, su siguiente relación sentimental que se conoce fue la de Christian Suárez hasta el 2017.

Cuenta con un hermano, Luis Bozzo.