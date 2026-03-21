Exhiben los tesoros de la 'Natividad' en el Centro Cultural de España

La exposición Belén renacida. Palestina: las maravillas de la Natividad propone un recorrido por 17 siglos de historia y documenta el proceso de restauración, durante una década, de la Basílica de la Natividad, uno de los monumentos históricos más antiguos y emblemáticos del mundo.

Bajo la curaduría de Taisir Hasbun (Belén, 1957), y desde una perspectiva histórica, patrimonial y cultural, la muestra echa luz sobre un bien reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) por su valor universal excepcional y se exhibirá en el Centro Cultural de España (CCE) del 18 de abril al 28 de junio.

La réplica de la Puerta de la Humildad y una maqueta original de la iglesia, elaborada en 1936 con piezas de madreperla ensamblada a mano, que refleja la tradición artesanal palestina, con reproducciones de los mosaicos que decoran el recinto son algunas de las piezas que se mostrarán, detalla el Centro Cultural España.

Además, destacan vestidos tradicionales palestinos, que datan de 1900; una réplica del Sitio de la Estrella de Belén; la reproducción de un mosaico con rostro del Séptimo Ángel, elaborada con técnicas tradicionales; y la reproducción de una lámpara de aceite del siglo IV, producida en vidrio con elementos de cobre, que evoca antiguos sistemas de iluminación de la basílica.

Más que una muestra documental, plantea una reflexión sobre el patrimonio cultural como espacio de memoria compartida y como resultado de procesos de cooperación internacional”, se apunta.

Organizada por la Embajada del Estado de Palestina en México, en colaboración con la Embajada de España, Belén renacida… se presentó por primera vez en la Ciudad del Vaticano en 2019 y, posteriormente, en diferentes ciudades de Europa, Washington D.C. y Santiago de Chile.

En México, estará acompañada de un programa o que incluye talleres, charlas, música y una muestra gastronómica.

SUBASTAN DIBUJO DE 1796

Un dibujo de Antoine-Jean Gros que representa la toma del puente de Arcole por el general Bonaparte el 15 de noviembre de 1796, obra preparatoria para el cuadro Bonaparte en el puente de Arcole, que se conserva en el Palacio de Versalles, se exhibe antes de su venta en la casa de subastas Artcurial de París.

Foto: Reuters .

-Reuters

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