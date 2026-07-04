¿Eres fan de Carín León? Así será su concierto gratuito en el Fan Fest Monterrey

La pasión por el futbol sigue reuniendo a miles de aficionados en México durante el Mundial 2026, incluso en las sedes donde ya no habrá más partidos.

Para celebrar el cierre del FIFA Fan Festival Monterrey, los asistentes podrán disfrutar de un concierto gratuito de Carín León, uno de los máximos exponentes de la música regional mexicana.

El cantante será el encargado de poner el broche de oro a este espacio, donde los aficionados se reúnen para ver los partidos en pantallas gigantes y disfrutar de distintas actividades relacionadas con la Copa del Mundo.

Carín León cerrará el FIFA Fan Festival de Monterrey

La noticia fue anunciada por Apodaca Group a través de sus redes sociales, donde confirmó que Carín León será el artista encargado de clausurar el FIFA Fan Festival Monterrey.

El concierto se realizará en el Parque Fundidora, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, que durante el Mundial 2026 ha recibido a miles de aficionados para disfrutar de los encuentros, actividades y presentaciones musicales.

¿Cuándo será el concierto de Carín León?

El concierto se llevará a cabo el domingo 19 de julio y el acceso general será gratuito. De acuerdo con la publicación de Apodaca Group, no es necesario un registro previo para ingresar, ni boleto.

Al tratarse de un evento con cupo limitado, se recomienda llegar con anticipación para asegurar el acceso.

Aunque si habrá zonas VIP y General Plus, cuyos boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster y en las taquillas del acceso 7 del Parque Fundidora a partir del 6 de julio a las 11:00 horas.

¿Carín León tiene más conciertos en México en 2026?

Actualmente, Carín León no tiene más conciertos programados en México, por lo que su presentación en Monterrey será una oportunidad especial para disfrutar en vivo de algunos de sus mayores éxitos.

Como parte de su gira "De Sonora Para el Mundo Tour 2026", el cantante continuará con presentaciones durante los meses de julio, septiembre y octubre en distintas ciudades de Estados Unidos.

Carín León cerrará el Fan Festival Monterrey 2026; conoce la fecha y cómo asistir gratis Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

Si buscas vivir el ambiente del Mundial 2026 de una forma diferente, el Fan Fest Monterrey será una excelente opción para disfrutar de los partidos, actividades para toda la familia y cerrar la experiencia con un concierto gratuito de Carín León.