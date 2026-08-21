Celso Piña y Ronda Bogotá se convirtieron en uno de los referentes más importantes de la cumbia colombiana y el vallenato en Monterrey, Nuevo León. Con una propuesta que fusionaba estos ritmos con sonidos urbanos, la agrupación conquistó a varias generaciones de fans en México y otros países.

La popularidad de Celso Piña trascendió fronteras y lo llevó a colaborar con reconocidos artistas como Café Tacvba, Gloria Trevi, Julieta Venegas, Álex Lora y Lila Downs, entre muchos otros.

Su particular manera de interpretar la cumbia y el vallenato le ganó el apodo de “El Rebelde del Acordeón”, convirtiéndolo en una de las figuras más queridas de la música popular mexicana.

¿Cuál es el origen de Celso Piña y Ronda Bogotá?

Nació en Monterrey, Nuevo León, el 6 de abril de 1953. Desde muy joven mostró un gran interés por la música y aprendió a tocar el acordeón de manera autodidacta, después de que su padre le regalara uno.

Entre sus principales influencias musicales se encontraban artistas colombianos como Alfredo Gutiérrez, Aníbal Velásquez, Aniceto Molina y Andrés Landero, de quienes tomó inspiración para desarrollar su propio estilo.

Su amor por la música colombiana lo llevó a formar Ronda Bogotá en el Barrio Independencia de Monterrey. Junto con sus hermanos Eduardo, Rubén y Enrique, comenzó a adaptar diferentes instrumentos y sonidos para crear una propuesta que mezclara la cumbia y el vallenato con otros géneros.

El nombre de la agrupación fue elegido como un homenaje a la música colombiana, particularmente a los ritmos que tanto habían inspirado a Celso Piña.

Celso Piña y Ronda Bogotá: historia y canciones más famosas Foto: Cuartoscuro.com / Mario Jasso

¿Quiénes son los integrantes de Ronda Bogotá?

Aunque en sus inicios Ronda Bogotá estuvo integrada principalmente por los hermanos Piña, con el paso de los años se fueron incorporando otros músicos y colaboradores que ayudaron a consolidar el sonido de la agrupación.

Entre sus integrantes se encuentran:

Daniel Piña: acordeón.

Daniel Piña: acordeón. Lalo Piña: bajo y cuatro cuerdas.

Rubén Piña: batería.

Enrique Piña: güiro; en sus inicios también tocaba el bajo.

Julio Martínez: tumbadoras y percusión.

Kanito Man: metales y voz.

La combinación de estos instrumentos fue parte fundamental del sonido que distinguió a Ronda Bogotá y que permitió a Celso Piña llevar la cumbia colombiana a nuevos públicos.

Celso Piña y Ronda Bogotá: historia y canciones más famosas Foto: Cuartoscuro.com / Carlos Alberto Carbajal

¿Cuál es la canción más famosa de Celso Piña?

Entre las canciones más populares de Celso Piña se encuentra “Cumbia Sobre el Río”, una de sus colaboraciones más recordadas, realizada junto a Pato Machete. También destaca “Aunque No Sea Conmigo”, tema que interpretó junto a Café Tacvba y que tuvo una gran recepción entre sus seguidores.

A lo largo de su trayectoria, Celso Piña dejó un amplio legado musical con canciones como “Cumbia Sobre el Río”, “Aunque No Sea Conmigo”, “Macondo”, “Cumbia Sampuesana” y “Cumbia Maravillosa”.

Su propuesta destacó precisamente por llevar la cumbia colombiana hacia nuevos territorios sonoros, al fusionarla con elementos del sonidero, rock, hip-hop y otros ritmos urbanos.

Celso Piña y Ronda Bogotá: historia y canciones más famosas Foto: Cuartoscuro.com / Tercero Díaz

El legado de Celso Piña continúa

Celso Piña falleció el 21 de agosto de 2019, a los 66 años, en Monterrey, Nuevo León, a causa de un infarto agudo de miocardio.

Aunque su muerte significó una pausa para Ronda Bogotá, la agrupación decidió continuar con la música y mantener vivo el legado del músico regiomontano que hizo del acordeón y la cumbia colombiana una parte fundamental de su identidad.

Años después de su partida, sus canciones continúan sonando y su estilo permanece como una referencia de la música que logró unir los sonidos colombianos con la identidad musical de Monterrey.