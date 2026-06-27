¿Recuerdas Fight Club? Así fue el reencuentro de sus protagonistas en el Mundial 2026

La inesperada aparición de Brad Pitt y Edward Norton durante un partido del Mundial 2026 desató una ola de nostalgia entre los amantes del cine.

Ambos actores fueron captados juntos mientras disfrutaban del encuentro entre Estados Unidos y Turquía en Los Ángeles, un momento que de inmediato recordó a muchos una de las películas más icónicas de finales de los años 90: Fight Club.

El reencuentro de los protagonistas de este clásico cinematográfico no pasó desapercibido y rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde los usuarios compartieron referencias, memes y recuerdos de la cinta que marcó a toda una generación.

Reencuentro de Brad Pitt y Edward Norton

Aunque la atención de los aficionados estaba puesta en el partido, la presencia de Brad Pitt y Edward Norton juntos en las gradas terminó robándose parte de los reflectores.

Las cámaras captaron a ambos actores disfrutando del encuentro, algo que despertó la emoción de los seguidores de "Fight Club", estrenada en 1999.

En redes sociales, muchos usuarios reaccionaron con humor y recordaron uno de los giros más sorprendentes de la película. Algunos incluso bromearon señalando que Edward Norton parecía estar hablando solo, una referencia al personaje del narrador anónimo que interpreta en la historia.

La imagen de ambos actores juntos volvió a poner en conversación una película que, más de dos décadas después de su estreno, sigue siendo considerada una obra de culto para millones de espectadores.

¿Cuál es la trama de Fight Club?

La película fue dirigida por David Fincher y está basada en la novela homónima de Chuck Palahniuk, publicada en 1996.

La historia sigue a un oficinista que sufre insomnio crónico y vive insatisfecho con su rutina. Su vida cambia cuando conoce a Tyler Durden, un carismático vendedor de jabón con una visión muy distinta del mundo.

Juntos crean un club de lucha clandestino que poco a poco evoluciona hasta convertirse en una organización secreta con reglas muy particulares, entre ellas una de las más famosas en la historia del cine: "La primera regla del Club de la Pelea es que no se habla del Club de la Pelea".

Gracias a su narrativa, sus actuaciones y su impactante desenlace, la película se convirtió en uno de los filmes más influyentes de su generación.

¿Dónde ver Fight Club actualmente?

Para quienes aún no han visto esta película o desean revivirla, "Fight Club" se encuentra disponible en plataformas de streaming, como Netflix.

La cinta tiene una duración aproximada de 2 horas y 19 minutos y cuenta con un elenco destacado encabezado por Brad Pitt y Edward Norton.

También participan Helena Bonham Carter, Jared Leto, Holt McCallany, Eion Bailey y Zach Grenier.

Brad Pitt y Edward Norton aparecen juntos y fans recuerdan El club de la pelea Foto: IMDb

Sin duda, el encuentro entre Brad Pitt y Edward Norton durante el Mundial 2026 se convirtió en mucho más que una simple aparición pública. Para miles de fans fue la oportunidad perfecta para recordar una película que sigue ocupando un lugar especial en la historia del cine.