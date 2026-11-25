Marvel Studios publicó un nuevo anuncio televisivo de 15 segundos de Avengers: Doomsday donde Magneto, interpretado por Ian McKellen, enfrenta directamente al Doctor Doom de Robert Downey Jr. En el intenso fragmento promocional, el mutante desata sus habilidades magnéticas e intenta arrancar la icónica máscara metálica del villano en pleno combate.

Aunque los poderes de Magneto le otorgan ventaja aparente sobre cualquier estructura de metal, el clip demuestra que la magia oscura de Doctor Doom bloquea la ofensiva. De acuerdo con lo exhibido en los dos tráilers oficiales y en estos avances breves, el monarca de Latveria resiste el embate del único mutante nivel omega que encara en la cinta.

El enfrentamiento entre Magneto y Doctor Doom. Foto: Marvel Studios

Este material televisivo acelera la campaña promocional rumbo al estreno de Avengers: Doomsday en los cines de México, programado para el próximo 16 de diciembre. La secuencia confirma el choque frontal entre franquicias clásicas y consolida el tono épico que los hermanos Anthony y Joe Russo imprimen a esta superproducción del Universo Cinematográfico de Marvel.

El duelo de poderes entre Ian McKellen y Robert Downey Jr.

La confrontación visual entre ambos veteranos de Hollywood destaca el contraste entre el control electromagnético y las artes místicas dentro de la narrativa. Mientras Ian McKellen retoma su emblemático papel tras décadas de liderar la saga X-Men, Robert Downey Jr. debuta como la mayor amenaza multiversal bajo la armadura de Victor Von Doom.

En apenas unos segundos de metraje, la edición muestra cómo la fuerza magnética presiona el casco del antagonista sin lograr desprenderlo de su rostro. La energía mística de Doctor Doom neutraliza el ataque físico y equilibra la balanza frente a uno de los personajes más poderosos de los cómics de Marvel.

Doctor Doom resistirá el ataque de Magneto. Foto: Marvel Studios

El adelanto evita revelar el desenlace de esta batalla, pero establece la magnitud del peligro que enfrentan los héroes en pantalla. Al enfrentar sin retroceder a un mutante nivel omega, el villano demuestra que su arsenal combina tecnología avanzada con hechicería capaz de frenar a rivales de enorme jerarquía.

El emotivo homenaje póstumo de Marvel Studios a Patrick Stewart

La difusión de este spot ocurre poco después de que el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, junto con los codirectores Anthony y Joe Russo, confirmaran un tributo especial para Patrick Stewart. El fallecido actor británico, amigo cercano de Ian McKellen durante décadas, recibirá un homenaje dentro de la película tras su partida el mes pasado.

La participación de Patrick Stewart como el Profesor X marcará la última aparición cinematográfica del recordado protagonista de Star Trek y X-Men, quien murió luego de enfrentar una breve batalla contra el Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy. Su despedida en el set dejó una huella profunda entre todo el equipo técnico y creativo de la producción.

Patrick Stewart interpreta al Profesor X en Avengers: Doomsday. Foto: Marvel Studios

"Se puso de pie y dio un discurso al equipo. No sabíamos con certeza que sería su último día en un set, pero nos estaba dando a entender que lo creía así", declaró Kevin Feige en entrevista con el medio estadunidense Entertainment Weekly (EW) al recordar la última jornada laboral del intérprete.

Por su parte, Anthony Russo subrayó el compromiso profesional que demostró el actor pese a las complicaciones médicas que atravesaba durante las grabaciones. "Era evidente que estaba lidiando con problemas de salud, y se esforzó muchísimo para ofrecer una actuación y una presencia impactantes; la experiencia que nos brindó a todos como colaboradores fue profundamente emotiva", expresó el cineasta.

Finalmente, Kevin Feige adelantó que la compañía prepara un tributo a la altura del legado artístico que dejó el intérprete británico en la cultura popular. "Ahora estamos viendo cómo podemos organizar algo que honre y respete a nuestro amigo", concluyó el ejecutivo antes del arribo de Avengers: Doomsday a las salas mexicanas el 16 de diciembre.