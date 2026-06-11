Eugenio Derbez y todos los famosos que quieren ver a Cristiano Ronaldo campeón del mundo 

Hoy comienza a rodar el balón en el Estadio Ciudad de México con el partido entre la Selección Mexicana y Sudáfrica, el juego inaugural del mundial que verán millones de personas en todo el mundo. Y como nosotros también tenemos a nuestros favoritos, además del Tricolor por supuesto, Eugenio Derbez, Alfonso Herrera, Ianis Guerrero y Los Tigres del Norte, entre otros famosos compartieron con Excélsior quienes creen que terminarán cargando la copa del mundo en julio próximo (se nota que muchos amamos a Cristiano Ronaldo).

GUILLERMO ARRIAGA

Eduardo Jimenez

Mis favoritos, empezando por México, obvio, son Francia, España, Portugal, Argentina y Brasil. No importa el orden, pero todos ellos tienen un equipazo.

ALFONSO HERRERA

Mezcalent

Mi favorito es España. Tiene una mezcla de talento joven, profundidad de plantilla, una idea de juego muy clara y futbolistas acostumbrados a competir al máximo nivel. Sobre México, espero que avance lo más posible. Si logra encontrar estabilidad y confianza, puede dar una sorpresa

IANIS GUERRERO

Actor Ianis Guerrero

Porque tiene al mejor medio del mundo que es Vitinha y a lado a Joao Neves que lo quiere el Madrid. Además un gran lateral que es Nuno Mendes, tiene a Leao que está en plan crack. Súmale a Bruno Fernandes y para terminar el Bicho (Cristiano Ronaldo)

EUGENIO DERBEZ

Foto: @ederbez.

Quiero que gane Portugal, porque, creo, será el último Mundial de Cristiano Ronaldo. Y están jugando mejor que nunca. México. va a hacer un gran papel, pero no va a ganar desgraciadamente… Ah! Y Ghana... tampoco gana.

PEDRO SAMPAIO

Malfico

Voy a decir que Brasil, claro. Pero yo voy a echar porras a México también.

HERNÁN, DE LOS TIGRES DEL NORTE

Supuesta muerte de Hernán Hernández.

Ya hay polémica porque los cuatro aquí mis hermanos y mi primo hermano, mi compadre Óscar, ya ellos dicen que le van a España para que quede campeón, pero obvio queremos que México lo sea.

ANDREA BOCELLI

Andrea Bocelli Daniel Betanzos

Para nosotros los italianos fue un gran disgusto no tener nuestra

selección en el mundial, me parece es la tercera vez que es eliminada. Así que, en resumen, es un gran daño también para nuestro país en general. ¿Cómo iba a animar a mi país? En estos casos se dice que gane el mejor.

JAIME BAKSHT

Goldman Sachs le da 26% de probabilidades de ser campeona a España. El simulador de EA Sports, que ha acertado los últimos cuatro ganadores, también. Al venir de ganar la Eurocopa 2024 y la UEFA Nations League tiene altas probabilidades de ganar el Mundial.”

KARLA SOUZA

Karla Souza interpreta a Susana Gómez Mont

Pues la verdad es que en todos los mundiales sí me he sentado a ver a México jugar. Pero definitivamente yo voy a estar ahí en el partido de México y Sudáfrica, ahí me van a ver y voy a gritar, en cada patada voy a estar gritando.”

LASSO

lasso

Me hace mucha ilusión México. Tengo 12 años aquí. Y no sé por qué, como que siento que esta selección va a lograr cosas importantes. Me gusta mucho la convocatoria que hizo Aguirre, está este chico nuevo, Gil Mora, que me parece que es una locura y va a explotar, y a llegar por fin al quinto partido.

ARTURO GONZÁLEZ

Arturo González, fundador de Stage México Audiovisual.