Video: ¿Quieres conocer el liderazgo de Cruz Azul? Checa el video de Andrés Gudiño

Todo parece indicar que el talento de Andrés Gudiño con Cruz Azul no sólo se manifiesta en la cancha y bajo los tres palos.

El portero de La Máquina aparece en un video que recientemente se ha viralizado en redes sociales donde se puede observar al jugador dando el último mensaje antes de saltar al terreno de juego, en uno de los partidos del primer equipo.

Hoy el mensaje es claro, métanselo en la cabeza, dejar el ego a un lado, hoy el ego no entra en este vestidor, no importa quien juegue, no importa quién esté en la banca, no importa quién esté en la grada. Hoy todos en la misma sinergia, eso es lo que importa cabrones", se escucha en el video compartido en ña cuenta @monstruoazul.

Y por si fuera poco, el mensaje parece haberse dado en un duelo en el que él no participó como titular. En el video no se especifica cuándo y ante qué rival se dio el discurso.

"Kevin (Mier), me da mucho gusto que hoy empieces, que hoy seas titular, confío en ti y todo el equipo confía en ti, cabrones. Todos nos apoyamos, dentro y fuera del campo. Así nos echamos este partido y vamos por el bicampeonato. Hoy todos en la misma puta sinergia. Vamos por esos tres puntos”, agregó.

Cruz Azul comparte el liderato de la clasificación con Chivas y América con 29 puntos. En la jornada 16 visitará a los Tigres de la UANL y finalmente, a las Chivas del Guadalajara.

En el presente torneo, Andrés ha sido titular únicamente en 5 partidos de LigaMx. El resto le han correspondido al colombiano Hiram Mier.