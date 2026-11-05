Bosque de Chapultepec y Adidas presentan su esperada Carrera Nocturna 2026

El Bosque de Chapultepec, en colaboración con Adidas, anunció la celebración de la Carrera Nocturna 2026, un evento que combinará la actividad física con la naturaleza y experiencias visuales inmersivas en la capital del país. La justa deportiva busca ofrecer una alternativa distinta para convivir y ejercitarse en uno de los pulmones urbanos más importantes de México.

La cita está programada para llevarse a cabo el próximo sábado 21 de noviembre de 2026, abarcando tanto la Primera como la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec. Los organizadores prepararon distancias de 6 y 11 kilómetros, diseñadas para que los corredores disfruten de los paisajes arbolados desde una perspectiva completamente diferente bajo la luz de la luna. Una ruta inmersiva entre arte, tecnología y naturaleza

Una ruta inmersiva entre arte, tecnología y naturaleza

Más allá de la competencia atlética, el recorrido destaca por integrar arte y tecnología a lo largo de la ruta. Los participantes encontrarán intervenciones visuales, iluminación especial y proyecciones de videomapping en puntos seleccionados, transformando el entorno nocturno en una vivencia sumamente atractiva.

Esta propuesta pretende consolidarse como un momento memorable donde cada kilómetro recorrido permita redescubrir los rincones del bosque. Con la combinación de deporte y espectáculos visuales, se busca atraer tanto a corredores experimentados como a aficionados que deseen vivir una noche fuera de lo común.

Correr por una causa: la restauración del Orquideario

El aspecto deportivo estará acompañado por un profundo sentido social y ambiental, ya que la edición de este año tiene como causa contribuir a la restauración del Orquideario del Bosque de Chapultepec. Este espacio se encuentra dedicado de manera específica a la conservación, difusión y protección de una gran diversidad vegetal.

Mediante la unión de esfuerzos entre las autoridades del bosque y la marca deportiva, se pretende fortalecer el vínculo entre la comunidad atlética y la preservación del patrimonio natural de la Ciudad de México. La iniciativa demuestra que el esfuerzo físico puede trascender la línea de meta y traducirse en una acción colectiva en favor del medio ambiente.

Las inscripciones para formar parte de este magno evento ya se encuentran disponibles a través de la plataforma ASdeporte, invitando a la ciudadanía a sumarse a esta experiencia nocturna. Con esta colaboración, Chapultepec reafirma su vocación como un punto vivo de encuentro, recreación y bienestar para todos sus visitantes.