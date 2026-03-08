VIDEO: El amargo domingo de Guillermo Ochoa recibiendo un gol de "túnel"

El sueño de Guillermo Ochoa por representar a México en el Mundial 2026 podría estar más complicado, esto luego de la situación que vive en la Liga de Chipre. Este domingo, el guardameta tapatío vivió una jornada para el olvido con el AEL Limassol, al ser el protagonista involuntario de una remontada relámpago que terminó por hundir a su equipo frente al Apollon con un marcador de 2-1.

Dos minutos de colapso defensivo

El encuentro, disputado bajo un clima tenso y a puerta cerrada debido a la situación bélica en Medio Oriente, parecía estar bajo control para el conjunto de Limassol. Desde el minuto 15, el AEL tomó la ventaja gracias a un tanto de Lither Singh, pero el segundo tiempo fue una historia diferente.

Al minuto 67, Pedro Marques recibió un pase filtrado que rompió la línea defensiva; ante la salida de Ochoa para intentar achicar el ángulo para el 1-1. Pero todo empeoró en solo 60 segundos cuando Bruno Gaspar apareció sin marca por el sector derecho y sacó un remate potente que, para infortunio de "Memo", se coló entre sus piernas para el 2-1.

Los números castigan al equipo de Guillermo Ochoa

Con este resultado, el equipo de Ochoa se estanca en la séptima posición de la tabla con 33 puntos, sumando su segundo descalabro consecutivo. A falta de una jornada para que concluya el campeonato, el AEL Limassol corre el riesgo de caer un peldaño más si no logra sumar en su próximo compromiso ante el Omonia Aradippou.

Las estadísticas individuales del exAmérica también reflejan la fragilidad defensiva de su club: en 21 partidos disputados esta temporada, Ochoa ha encajado 32 goles, una cifra inusualmente alta para un portero que busca mantener su estatus de élite.

Bajo la lupa de Javier Aguirre

Este tipo de actuaciones llegan en el momento más inoportuno, con la Fecha FIFA de marzo a la vuelta de la esquina. La Selección Mexicana enfrentará compromisos de alto calibre ante Bélgica y Portugal, y la gran incógnita es si Javier Aguirre mantendrá su confianza en el arquero de 40 años o si dará paso definitivo al relevo generacional.