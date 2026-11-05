Solo dos de seis mexicanos tuvieron minutos en torneos de clubes de UEFA

Santiago Giménez y Armando “Hormiga” González fueron los únicos mexicanos que tuvieron actividad en la última jornada de las competiciones de clubes de la UEFA. El delantero del Porto participó con una asistencia en la victoria ante Napoli, mientras que el atacante del Olympiacos fue titular en el empate frente al Stade Rennes.

De los seis futbolistas mexicanos que militan en equipos participantes en los torneos continentales europeos, cuatro no sumaron minutos. Mateo Chávez, Rodrigo Huescas y Obed Vargas estuvieron convocados, pero permanecieron en la banca, mientras que Álvaro Fidalgo no entró en la lista del Real Betis.

Álvaro Fidalgo no fue convocado por Simeone. Mexsport

Santiago Giménez aporta una asistencia en la Champions League

El Porto consiguió una victoria por 4-1 sobre el Napoli en la cuarta jornada de la Champions League, con participación del delantero mexicano durante los últimos 23 minutos del encuentro.

Giménez ingresó al partido y colaboró con una asistencia para el gol que rompió el empate parcial frente al conjunto italiano. Su intervención lo convirtió en el mexicano con mayor participación en esta fecha de las competiciones continentales.

Hormiga González fue titular con el Olympiacos. AFP

Hormiga González fue titular con el Olympiacos

Armando González apareció en el once inicial del Olympiacos para enfrentar al Stade Rennes en la cuarta fecha de la Europa League. El encuentro terminó 0-0 y el mexicano abandonó el terreno de juego al minuto 59.

El delantero no consiguió intervenir en el marcador y su equipo dejó escapar la posibilidad de mantener el paso perfecto en la competición. La titularidad representó apenas la cuarta para el mexicano en 11 partidos desde la llegada del entrenador español Imanol Alguacil al banquillo del conjunto de El Pireo.

Mateo Chávez no pudo completar los mil minutos en la jornada de partidos internacionales. X: @eredivisie

Chávez, Fidalgo, Vargas y Huescas se quedaron sin actividad

Mateo Chávez estuvo convocado con el AZ Alkmaar para el partido ante la Juventus, pero no ingresó en la derrota por 2-1. El mexicano tenía la posibilidad de alcanzar los mil minutos con su equipo, aunque el entrenador Leeroy Echteld decidió mantenerlo en la banca.

En la Champions League, el Real Betis perdió 2-1 como visitante frente al Borussia Dortmund. Álvaro Fidalgo no formó parte de la convocatoria del equipo dirigido por Manuel Pellegrini, por lo que tampoco tuvo oportunidad de participar.

Obed Vargas sí estuvo entre los suplentes del Atlético de Madrid, pero Diego Simeone no lo utilizó en la derrota por 2-0 ante el Bayern Munich. El mediocampista permaneció en la banca durante el encuentro de la máxima competición europea.

Finalmente, Rodrigo Huescas tampoco tuvo minutos con el FC Copenhague. El lateral mexicano estuvo entre los suplentes en el triunfo por 2-1 ante el Saburtalo Tbilisi de Georgia, correspondiente a la UEFA Conference League.