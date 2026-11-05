Randy Arozarena va por su primer Bate de Plata

Randy Arozarena quedó entre los nueve finalistas al Bate de Plata de los jardineros de la Liga Americana y tendrá su cuarta oportunidad de ganar el premio. El pelotero de los Marineros de Seattle busca su primer reconocimiento de este tipo y conocerá el resultado el martes 17 de noviembre, cuando se anuncien los ganadores.

Arozarena encabezó la Liga Americana con 113 carreras anotadas y registró un OPS de .865, el segundo mejor entre los jardineros calificados del circuito. En 154 juegos con Seattle, el mexicano bateó para .281, conectó 26 cuadrangulares e impulsó 79 carreras. También sumó 34 dobletes y fue elegido al Juego de Estrellas por tercera vez en su carrera.

El jardinero de 31 años terminó quinto en porcentaje de embasado (.381) y sexto en OPS entre todos los bateadores de la Americana. Arozarena también se ubicó séptimo en el circuito con 26 bases robadas, la misma cantidad de jonrones que conectó en la temporada regular.

Randy se metió en un grupo de cinco

Con esos números, Arozarena completó su sexta temporada consecutiva con al menos 20 cuadrangulares y 20 robos. Se convirtió en el quinto pelotero en la historia de Grandes Ligas que alcanzó ambas cifras en seis campañas seguidas o más, junto con Willie Mays, Bobby Bonds, Barry Bonds y Bobby Abreu.

Arozarena nació en Cuba y se estableció en México, donde tiene una hija, antes de llegar a Estados Unidos para continuar su carrera en el beisbol. Ya como seleccionado mexicano, disputó con México las dos ediciones más recientes del Clásico Mundial de Beisbol, en 2023 y 2026.

Trout y Bellinger, entre sus rivales

Las tres candidaturas anteriores de Arozarena al Bate de Plata llegaron con los Rays de Tampa Bay, en 2021, 2022 y 2023. Esta vez comparte la lista con Mike Trout, quien busca su décimo trofeo, y Cody Bellinger, ganador del premio en dos ocasiones. Trout registró un OPS de .803 en 142 juegos, su mayor cantidad de partidos en una década.

Wilyer Abreu también quedó entre los finalistas tras liderar la Americana con 38 dobletes y conectar 24 jonrones para Boston. Chandler Simpson llegó a la lista con un promedio de .306 y 46 robos, la mayor cifra del circuito, mientras que Jac Caglianone, Chase DeLauter, Riley Greene y Tristan Peters completaron el grupo de candidatos.