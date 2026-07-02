Listos los primeros luchadores confirmados para el Grand Prix 2026

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) confirmó a los primeros luchadores confirmados del Equipo de México y del Extranjero para el Grand Prix 2026, que se realizará el próximo viernes 7 de agosto en la Arena México.

El Grand Prix surgió en el año 1994 y su primer ganador fue el Rayo de Jalisco Jr. En el torneo, se mide un equipo de luchadores mexicanos contra uno de extranjeros, de diferentes empresas en las que tiene convenio el CMLL.

POR EL EQUIPO DE MÉXICO PARA EL GRAND PRIX 2026:

- Xelhua.

- Volador Jr.

- Titán.

EQUIPO EXTRANJERO PARA EL GRAND PRIX 2026:

- Austin Aries de Estados Unidos, representando a MLW.

- Douki de Japón, representando a New Japan Pro Wrestling.

- PAC del Reino Unido, representando a AEW.

En el Grand Prix Internacional 2025, Místico fue el ganador, luego de imponerse al canadiense Mike Bailey en la Arena México.

Por su parte, Volador Jr es uno de los luchadores insignias en este tipo de eventos. El líder de “Los Depredadores” ya sabe lo que es ganar un Grand Prix, lo hizo en 2022, al vencer al japonés Tiger Mask.

LOS ÚLTIMOS CINCO GANADORES DEL GRAND PRIX DEL CMLL:

- 2025 – Místico.

- 2024 – Claudio Castagnoli.

- 2023 – Místico.

- 2022 – Volador Jr.

- 2019 – Volador Jr.