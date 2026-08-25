¡Pudo más el corazón! César “Chino” Huerta sería nuevo jugador de Pumas

Durante las últimas horas, el panorama de César “Chino” Huerta habría dado un giro inesperado. Cuando todo parecía indicar que el delantero mexicano llegaría al Cruz Azul, Pumas apareció como una alternativa para su regreso a la Liga MX y su futuro estaría, nuevamente, en la Cantera Universitaria.

Huerta no entraría en los planes del Anderlecht de Bélgica para la nueva temporada y estaría cerca de volver al futbol mexicano con el club que le permitió encontrar su mejor versión y dar el salto al futbol europeo.

César Huerta no entró en planes del Anderlecht. Foto de X: @rscanderlecht

Chino Huerta volvería a Pumas

De acuerdo con información del periodista Rodrigo Celorio, Pumas y Anderlecht habrían llegado a un acuerdo para que César Huerta vuelva a vestir la camiseta universitaria.

Según el reporte, el regreso del mexicano al conjunto auriazul se concretaría mediante una compra definitiva. El futbolista llegaría el próximo miércoles para realizar los trámites correspondientes y firmar su contrato con el equipo.

Celorio también señala que Huerta firmaría un vínculo por tres años con Pumas, en uno de los movimientos que podrían marcar el mercado de fichajes de verano de la Liga MX, cuyo cierre está programado para el próximo 11 de septiembre.

Pudo más el corazón

Ya lo dice la canción: "vale más un buen amor".

Durante las últimas horas, las versiones que circulaban en el futbol mexicano colocaban a César Huerta como nuevo jugador del Cruz Azul. Todo parecía encaminado para que el mexicano regresara a la Liga MX con La Máquina.

Sin embargo, la aparición de Pumas habría cambiado el panorama. El conjunto universitario se convirtió en una alternativa para Huerta y finalmente sería el destino elegido por el futbolista para regresar a México.

Además, el conjunto auriazul conservó un 25% de la carta del jugador a su salida a la liga de Bélgica.

Con Pumas, el Chino vivió una de las mejores etapas de su carrera. Su desempeño con el conjunto universitario le permitió ser considerado por la Selección Nacional de México y llamar la atención del Anderlecht, equipo al que llegó en enero de 2025 para comenzar su experiencia en el futbol europeo.

El Club Deportivo Toluca también apareció entre las opciones para el mexicano. Durante esas negociaciones trascendió que Huerta buscaba continuar su carrera en Europa, pero el escenario habría cambiado ante la posibilidad de regresar a la institución universitaria.

Huerta jugó la Copa del Mundo 2026 con la Selección Nacional de México. MEXSPORT

César Huerta es "Re-Hecho en C.U."

El regreso tendría además un componente especial por la relación que Huerta construyó con la afición universitaria durante su primera etapa.

El mexicano no solamente consiguió buenos resultados individuales con Pumas, sino que protagonizó algunos momentos que quedaron vinculados con la identidad del club.

Uno de ellos ocurrió durante un partido ante Chivas, equipo en el que se formó como futbolista. Después de marcar, Huerta mostró una playera con la frase “Re-Hecho en C.U.”, en referencia a una camiseta que había utilizado Jimmy Lozano durante el Clausura 2004.

Ahora, después de su paso por el futbol europeo, César Huerta estaría cerca de volver a la Cantera Universitaria, esta vez como un jugador con experiencia internacional y con la posibilidad de retomar la historia que comenzó antes de su salida a Bélgica.