Marcelo Gallardo, el favorito para reemplazar a Marcelo Bielsa en Uruguay tras el Mundial 2026

La eliminación de la Selección de Uruguay en la Fase de Grupos del Mundial 2026 podría marcar el final del ciclo de Marcelo Bielsa como director técnico. Ante este escenario, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) ya analiza posibles reemplazos y el nombre que encabeza la lista es el de Marcelo Gallardo.

Marcelo Gallardo toma fuerza para dirigir a Uruguay

Diversos reportes señalan que Marcelo Gallardo es el principal candidato para convertirse en el nuevo entrenador de la Selección de Uruguay una vez que se haga oficial la salida de Marcelo Bielsa. Incluso, ya habrían existido los primeros contactos entre la AUF y el entorno del estratega argentino, con una respuesta favorable para iniciar conversaciones.

Aunque todavía no existe un acuerdo definitivo, las negociaciones avanzan mientras Uruguay define el futuro de su banquillo tras el fracaso en el Mundial 2026.

La etapa más exitosa de Gallardo como entrenador ha sido con River Plate @RiverPlate

El vínculo de Gallardo con el futbol uruguayo

Marcelo Gallardo mantiene una estrecha relación con el futbol uruguayo. El exmediocampista puso fin a su carrera como jugador en Nacional, institución donde también dio sus primeros pasos como director técnico.

Durante su etapa en el conjunto charrúa conquistó el campeonato local, un éxito que impulsó su carrera antes de dar el salto a Europa y posteriormente convertirse en uno de los entrenadores más exitosos en la historia reciente de River Plate.

La influencia de Marcelo Bielsa y un nuevo reto

Otro factor que fortalece la candidatura de Marcelo Gallardo es la admiración profesional que mantiene por Marcelo Bielsa, a quien ha señalado en distintas ocasiones como una de sus principales influencias dentro de su formación como entrenador.

Gallardo comenzó su carrera como entrenador en el Nacional de Uruguay @RiverPlate

De concretarse su llegada a la Selección de Uruguay, Gallardo viviría su primera experiencia al frente de una selección nacional, luego de construir una destacada trayectoria en el futbol de clubes.

Mientras la AUF prepara los próximos pasos tras la eliminación mundialista, el nombre del 'Muñeco' Marcelo Gallardogana cada vez más fuerza para asumir uno de los desafíos más importantes de su carrera.