El Liverpool lidera la puja entre los clubes de Europa interesados en Gilberto Mora

El impacto de Gilberto Mora en la Copa del Mundo sigue rindiendo frutos para el joven talento tricolor en el mercado internacional. El Liverpool de Inglaterra ha irrumpido con fuerza en las oficinas de la frontera tijuanense para gestionar el fichaje más lucrativo en la historia del futbol mexicano.

Reportes de la prensa británica y visores autorizados confirman que los cazatalentos de la Premier League han seguido minuciosamente cada partido del mediocampista de 17 años, consolidando un interés formal para llevarlo a Anfield.

El canterano de los Xolos de Tijuana firmó una participación histórica con la Selección Mexicana, rompiendo récords de precocidad en las rondas de eliminación directa del certamen organizado en Estados Unidos, México y Canadá.

¿Cuánto puede llegar a costar el fichaje de Gilberto Mora?

La directiva de la escuadra fronteriza está consciente del diamante en bruto que posee en sus manos. Fuentes de la organización apuntan a que la cláusula de rescisión del juvenil se encuentra blindada bajo una cifra de no menos de 20 millones de euros.

La astronómica cantidad no representa un freno económico para el equipo que comanda la parte alta del futbol inglés. Los ingleses buscan adelantarse en las firmas antes de que termine el verano de transferencias.

Mora desata la guerra en los despachos del Viejo Continente

El camino para el Liverpool no será terso ni sencillo. El gran desempeño del enganche tricolor encendió los radares de otras potencias de la élite de Europa, quienes ya evalúan poner sus cartas sobre la mesa.

De acuerdo con reportes desde el Viejo Continente, el Barcelona, el Manchester City y el Arsenal han pedido informes sobre el entorno del mediocampista, lo que amenaza con desatar una subasta internacional para un futbolista de su edad.

Mora regresará a la actividad local para definir su futuro inmediato junto a su representante. La ventana de transferencias de la Premier League entra en su etapa de máxima ebullición, con un grande dispuesto a romper el mercado por la nueva joya de México.

¿Por qué Mora no puede irse a Europa cuando termine el Mundial?

Si se concreta el fichaje de Gilberto Mora por una entidad europea, el joven volante mexicano podría quedarse cedido hasta fin de año, pues cumple la mayoría de edad el 14 de octubre y los reglamentos del balompié europeo prohíbe la integración de jugadores foráneos que no tengan 18 años de edad.

Si el Liverpool paga la cláusula de salida de Mora y firma al futbolista, podría llevarlo a sus categorías juveniles de formación o dejarlo cedido en otro club hasta que se abra la próxima ventana de contrataciones en los primeros días de 2027.